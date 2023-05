¿Separación de bienes en el matrimonio? Rashel Díaz sorprende con su respuesta: "Decidimos hacerlo así" Tienen 7 empresas, dos casas y todo un imperio juntos. La empresaria y conductora aclara al acuerdo al que ella y su esposo llegaron en lo económico al casarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada cierto tiempo, Rashel Díaz se pone a disposición de sus seguidores para que le hagan todas las preguntas que quieran. Ella siempre se compromete a contestarlas con sinceridad por muy delicadas que sean. De hecho, una de las más recientes y, quizá, íntima en términos de economía familiar, llegaba a la empresaria quien no tuvo problema en abordarla. La persona en cuestión la preguntaba si habían hecho capitulaciones ella y su esposo, Carlos García, tras contraer matrimonio. La respuesta de Rashel fue contundente y sorprendente para muchos. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Su situación económica, fruto de mucho esfuerzo y trabajo, es muy acomodada. La pareja comparte dos casas, además de 7 empresas, lo que podrían ser razones más que necesarias para llevar a cabo una separación de bienes en caso de separación. Curiosamente, ese no es el caso de la pareja, y la conductora contó amablemente el porqué. "Nosotros no dividimos absolutamente nada. Lo de nosotros todo está en unión, tenemos todas las cuentas juntas, los negocios son mitad y mitad, las casas son mitad y mitad. Todo, y desde el día 1, no ahora que tenemos 7 empresas", explicó Rashel orgullosa de esta decisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La razón de este paso también la dio. "Tenemos a Dios en nuestro hogar, no nos vamos a separar nunca y tenemos la cobertura por parte de él, así que, ahí está tu respuesta", concluyó con una gran sonrisa. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Juntos han construido un gran imperio no solo económico, sino también de servicio a los demás con sus emprendimientos y sus ganas de tender la mano a quienes lo necesitan. Su fe y unión a Dios van de la mano, por eso tanto Rashel como Carlos no han tenido la necesidad de recurrir a las capitulaciones. Tienen la seguridad de que su amor es para toda la vida, además de una confianza ciega el uno en el otro. La parejita se casó hace 7 años y están más felices y enamorados que nunca.

