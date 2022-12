Rashel Díaz recibe críticas por bailar y ser cristiana: "Me condenan y dicen horrores" La emprendedora cubana publicó un video donde se defiende de los insultos y las acusaciones que ha recibido y comparte su sentir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz hizo una aparición en las redes sociales, esta vez no para hablar de su trabajo y sus proyectos, sino por un asunto algo más complejo. La empresaria quiso compartir con sus seguidores las acusaciones que había recibido por el simple hecho de bailar siendo cristiana, una dualidad que para algunos es incompatible y así se lo han hecho saber. El problema no es que no estén de acuerdo, toda opinión es respetable según indica Rashel, lo fuerte son las palabras empleadas contra su persona. En un tono conciliador y pacífico, la cubana abordó este tema en un amable video. "¿Por qué bailas Rashel si eres cristiana? Esa pregunta me la hacen todo el tiempo... Hay quienes me atacan, me dicen horrores y me ponen una cantidad de mensajes. Lo primero que les digo es que ninguno de esos comentarios me hacen daño ni me afecta", empieza esta grabación publicada en su perfil de Facebook. Rashel Díaz Rashel Díaz se defiende de quienes la critican por bailar | Credit: Facebook/Rashel Díaz La también conductora explicó que bailar forma parte de su vida desde que era una niña. "Toda la vida he amado bailar, bailo desde que tengo 6 años, la música la llevo en la sangre, el baile siempre ha formado parte de mi esencia", explicó con una gran sonrisa. Aunque reconoce que desde que su relación con Dios se hizo más fuerte solo escucha alabanzas, no considera que por haber bailado recientemente en un cumpleaños, haya cometido nada malo ni irrespetado a su fe. "Cuando hicimos el cumpleaños de mi esposo, él ama la salsa, yo quería una orquesta que tuviera salsa, y dentro de la orquesta yo le escribí canciones que a él le gustaban, que ninguna decían malas palabras ni hablaran mal de la mujer, ninguna decía nada que fuese en contra de Dios. Hasta ahí Dios estuvo bien y nunca me mostró nada distinto", resaltó. Rashel entiende que haya opiniones diferentes, pero no que se recurra al insulto y a los juicios de valor, en vez de a la oración y al diálogo positivo. "Entiendo cualquier punto de vista diferente al mío, y no sólo eso, sino que también lo respeto", señaló. Pero siempre sin ofensas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No entren a comentar, a ofender, a decir cosas porque ninguno de nosotros es más que el otro, todos somos imperfectos, todos pecamos, el único perfecto es Dios", aseguró. Y para quienes esperan que deje de bailar, también tiene una respuesta. "¿Dejar de bailar, dejar de ser alegre, y dejar mi esencia? Hasta ahora Dios no me lo ha mostrado, y si algún día me lo muestra, obedeceré en un segundo porque vivo para obedecerle a él", concluyó.

