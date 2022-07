¡Rashel Díaz rompe en llanto por el regalo de cumpleaños de su esposo! Un sueño cumplido Con motivo de la celebración de su 49 cumpleaños el 3 de julio, su marido Carlos hizo realidad una de las mayores ilusiones de la empresaria cubana. "Estaba llorando tanto" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la jornada estival y como tal toca disfrutar de las vacaciones tan merecidas. Si encima este tiempo libre coincide con tu cumpleaños, el plan es perfecto. Por eso a Carlos García, esposo de Rashel Díaz, se le ocurrió una idea brillante para sorprender a la conductora. Un regalo que supera a todos los demás no solo por su grandiosidad, sino también por lo que significa. Desde hace tiempo, la cubana ha tenido un sueño en mente. Ella siempre ha abogado que con trabajo y esfuerzo los anhelos se hacen realidad. Este le llega por amor. Como prueba de esa unión de pareja, Rashel vivió uno de los momentos más mágicos de su vida que mostró con lágrimas en los ojos en sus redes. El regalo que su marido le hizo apenas dos días antes de su cumpleaños. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz "Estaba llorando tanto", dijo la emprendedora en unos videos en sus historias de Instagram cuando finalmente descubrió de qué se trataba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo empezó con una maletas y una visita al aeropuerto, allí les esperaba un avión para dirigirse a un destino muy especial, un lugar, literalmente, paradisíaco que Rashel siempre tuvo las ganas de conocer pero que no había encontrado la oportunidad. "Yo quiero que ustedes entiendan, yo he soñado con ir a Capri con él y quedarme con él ahí. Es uno de los destinos que siempre le he hablado, te amo baby", dijo con lágrimas en los ojos. Una vez en esta isla de cuento, la feliz parejita paseó por su calles, compró en sus tiendas y comió la rica comida lugareña, y todo con una gran sonrisa. Es la antesala a su cumpleaños este domingo, un día que promete estar lleno de nuevas sorpresas para la comunicadora. ¡Felicidades!

