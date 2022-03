Rashel Díaz rompe a llorar al contar el triste paso que tiene que dar su familia: "Duele" La querida conductora y empresaria no pudo contener las lágrimas al compartir el difícil momento que atraviesan en casa y la decisión que se han visto obligados a tomar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus historias en redes son siempre una inyección de alegría, motivación y entusiasmo. Incluso en los momentos más difíciles, Rashel Díaz siempre saca fuerzas para afrontarlas y aceptar que así han de ser las cosas. Ese miércoles, la siempre querida conductora comunicaba una noticia que le tiene roto el corazón y el de su familia. Uno de esos momentos que son ley de vida pero que cuando llegan es inevitable no sentir un gran dolor. Cercana como siempre con sus seguidores, cómplices de su día a día y compañeros en las buenas y en las malas, Rashel les hizo partícipes de esta decisión que tiene a sus hijos y a su esposo Carlos García en llanto al tratarse de una triste despedida. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz "Finalmente el doctor dijo que sí, que hay lo que yo me temía, yo sabía que eso iba a pasar, que sí hay que dormirlo", dijo con la voz entrecortada refiriéndose a Romeo, el precioso perrito de la familia que lleva unos días en un estado delicado de salud. La empresaria acudió al veterinario para descubrir qué le pasaba y las noticias no fueron alentadoras. Con lágrimas en los ojos por el diagnóstico, Rashel compartió su dolor al tener que despedir a un miembro más de su familia. "Ya está sufriendo mucho, tiene muchos dolores, los temblores que le dan es por el dolor que siente, le ha afectado el corazón también, ya el páncreas no le funciona, las encías están muy claritas, se le salió la glándula del recto...·, describió con gran pesar. Tanto sus hijos, Daniela y Juan Daniel, como su esposo Carlos, estarán en el momento del adiós para acompañarle y darle muchísimo amor, ese que el pequeño gran Romeo les ha dado incondicionalmente desde que llegó a su hogar como un milagro en 2014. La familia, por consejo del veterinario, ha decidido que no sufra más y pueda reunirse con su hermanito Ángel en el cielo donde podrá correr, jugar y, por fin, vivir ágil y sin ningún dolor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Va a estar con el Señor, le voy a dar mucho amor y mucho cariño hasta el último momento... Él ha sido una bendición para nuestra casa, así como lo fue Ángel, así que ahora se va a encontrar con su hermano", expresó con la voz rota de la emoción. Romeo es un perrito adoptado que tuvo la bendición de llegar a la familia de Rashel para ser amado, protegido y cuidado sin descanso. Han sido 8 años de momentos únicos, alegres, divertidos y amorosos que se quedan para siempre grabados en sus corazones. Parte feliz, arropado y rodeado de besos y caricias hacia ese arcoiris donde solo hay amor, paz y armonía. Un abrazo inmenso a toda la familia. Buen viaje, hermoso Romeo.

