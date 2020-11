Close

"Tenía un tumor": Rashel Díaz revela entre lágrimas que tuvo que sacrificar a su perro La exconductora de Un nuevo día (Telemundo) narró rota de dolor que tuvo que tomar la decisión de poner a dormir a su inseparable amigo para que no sufriera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado domingo Rashel Díaz vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su fiel compañero, su perrito Ángel, partió de este mundo, dejando rota de dolor a la presentadora de origen cubano y a su familia. La conductora, que decidió alejarse el lunes de las redes sociales para poder vivir su duelo en la más estricta intimidad, compartió este martes los detalles de este doloroso suceso con sus más de 1 millón de seguidores de Instagram. Tal y como narró visiblemente afectada Rashel, todo comenzó el viernes cuando al ir a despertar a su perrito se percató de que había mucha sangre a su alrededor. "Estaba lleno de sangre y empiezo a chequear y vimos que él había tratado de abrir la rejilla y pensamos que se había dañado", contó al borde de las lágrimas la presentadora. Image zoom Rashel Díaz y su perrito Ángel | Credit: Instagram Rashel Díaz Pero lamentablemente el asunto era más serio de lo que en un inicio creía la también empresaria. "Vimos que él seguía sangrando y eso nos preocupó muchísimo, entonces decidimos llevarlo al hospital. Empezamos a notar que uno de sus ojitos se había ido, no veías el ojo, y estaba como lleno de sangre interno… Respiraba y soltaba mucha sangre y yo no veía ningún corte", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que encontró el médico tras revisar exhaustivamente al perrito nadie se lo esperaba. "Cuando lo sedaron él vio que tenía un tumor, era un tumor que tenía aparentemente desde hace mucho tiempo como detrás, en la parte de la mandíbula que le tomaba el ojo y aparentemente ya le había hecho metástasis. Nosotros la verdad no sabíamos qué hacer", se sinceró. "Obvio cuando él nos dice: 'La mejor recomendación de mi parte es ponerlo a dormir porque ya él está sufriendo, está con dolor', uno como ser humano se pone egoísta, lo que quiere es tenerlo: 'No importa haz lo que tengas que hacer'", relató. Image zoom Rashel Díaz y su familia junto a su perrito | Credit: Instagram Rashel Díaz Sin embargo, tan analizar detenidamente su caso y estudiar en familia las diferentes opciones que existían, tanto Rashel como su esposo y sus hijos llegaron a la misma conclusión: "Dijimos: 'No queremos esa vida para él, no es lo que queremos para él y vamos a quedarnos el tiempo feliz que le dimos con nosotros'. Y con mucho dolor decidimos ponerlo a dormir, a descansar para que no sufriera", informó entre lágrimas. "Mi hijo y mi esposo decidieron no estar mientras lo dormían, Daniela [su hija] y yo sí quisimos estar porque yo decía: 'No, estar ahí solo mientras lo duermen, yo prefiero que nos vea a nosotros'. Y hasta el último momento estuvimos ahí y le decíamos mucho: 'Te amo, gracias por todo'. Y así le dijimos adiós", concluyó su relato.

