Rashel Díaz revela inesperada noticia sobre su marido: "Llevaba semanas queriéndoles decir" La conductora y empresaria compartió con sus seguidores una de las decisiones más importantes de la vida de su esposo, Carlos García. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre interactiva y muy comunicativa con sus seguidores en las redes, Rashel Díaz compartió uno de los momentos más emotivos en su vida y, sobre todo, en la de su marido, Carlos García. Una decisión muy importante que no todo el mundo esperaba y que supone dejar atrás una parte fundamental de lo que ha sido su vida y su crecimiento, tanto personal como profesional. Es algo que llevaban tiendo organizando y que finalmente se ha dado. Un ciclo que se cierra para que otro se abra lleno de oportunidades. "Les confieso que llevaba semanas queriéndoles decir pero no podía aún. Pero al fin puedo hacerlo", escribía en su perfil de Instagram junto a estas entrañables imágenes. "Hoy, 16 de diciembre, mi esposo se retiró de los bomberos, no fue una decisión de un día para otro, si hay algo que Carlos y yo siempre hacemos es organizar nuestros planes y ponernos metas", expresó la que fuera co-presentadora de Un nuevo día, en Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Rashel, ambos se propusieron mejorar sus vidas hace 5 años y hacer realidad sus sueños profesionales con nuevos horizontes. Y así ha sido. Ella se apartó de la televisión y él, finalmente, del cuerpo de bomberos. Rashel Díaz y Carlos García Credit: Instagram / Rashel Díaz Ambos llevan un par de años entregados al emprendimiento y llenos de retos maravillosos por los que trabajan con ilusión cada día. Juntos han crecido en lo personal y profesional lo que ha hecho que estén más unidos que nunca. "Amor mío, estoy tan orgullosa de ti, ¡te he visto crecer de una manera tan increíble! Sé que vienen cosas grandes, ¡porque sabemos el llamado de Dios en nuestra vida!", concluyó su mensaje dedicado a su esposo.

