Rashel Díaz regresa a la pantalla de Telemundo con un rol muy diferente La conductora y empresaria volvió a ser parte parte de la que fue su casa televisiva por tantos años por un motivo muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la ola de cambios y despidos en Telemundo, Rashel Díaz, quien formó parte de la cadena por muchos años, ha regresado por un motivo muy especial y en un rol muy diferente al que el público estaba acostumbrado. Antes de que compañeras como Chiquibaby, Adamari López y otros talentos salieran inesperadamente de Hoy día, ella ya lo había vivido en primera persona, cuando hace casi tres años dejó de formar parte del show. Hoy, su carrera como empresaria es todo un éxito tras encontrar su propósito: servir a los demás con su conocimiento y experiencias. Ha logrado ganar, no solo más dinero, sino también la satisfacción de hacer algo que le completa. Este viernes volvía a Telemundo por un ratito. La ocasión valía la pena. Rashel Díaz Rashel Díaz pasa por quirófano para hacerse dos intervenciones | Credit: Facebook/Rashel Díaz La emprendedora cubana ha sido la invitada de honor del programa En casa con Telemundo, donde era entrevistada por Carlos Adyan. Volvía a la pantalla de esta cadena para celebrar por todo lo alto el Día de la Madre y ese rol tan importante, el más significativo de su vida. "Ellos me han enseñado tanto a mí de la vida y de mí misma, para mí es el mejor regalo que Dios me ha podido dar y que nos da a las mujeres", expresó sobre sus hijos Daniela y Juan Daniel. Sus largas horas en televisión supuso que tuviera que hacer grandes sacrificios como madre y se perdiera algunos momentos, pero ha sabido repararlo y aprovechar el tiempo con ellos. Su actual situación laboral le da toda la flexibilidad para poder disfrutarles más que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú siempre puedes salir adelante, tú siempre puedes ser una mejor versión". Ese es el mensaje y legado que Rashel ha transmitido a sus hijos para que sean felices y tengan una vida plena. ¿Volver a televisión? No lo descarta, siempre y cuando sea un proyecto que encaje con sus principios y ese gran propósito que ha encontrado. "No me permitiría regresar a un proyecto que no fuera de impactar vidas", concluyó, mostrándose abierta a lo que Dios quiera. En Este Día de las Madres, Rashel celebró a la suya, a su abuela, a sí misma y a todas las mujeres valientes que lo han sido y dado todo en el camino. "Hoy quiero tomarme este momento para felicitar a cada madre que lea esta publicación, y por supuesto, a las madres de mi familia, ¡que me han ayudado con su ejemplo!", expresó en sus redes sociales. ¡Muchísimas felicidades a todas ellas!

