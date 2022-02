Rashel Díaz recibe la mejor de las noticias de su hija: "¡Estoy dando brincos, gritos, saltos!" Emocionada casi hasta las lágrimas, la conductora y empresaria dio a conocer con orgullo el impresionante logro de su hija Daniela. ¡Muchas felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las lecciones que Rashel Díaz ha aprendido, que pone en práctica a diario y que comparte emocionada con sus seguidores es la de ser agradecidos. Cada día es una oportunidad para trabajar por lo que te hace feliz y alcanzarlo. Un ejemplo que ha transmitido con todo el amor a sus hijos quienes siguen sus pasos en eso de lograr las metas a base de ilusión y trabajo. Este viernes Rashel compartía emocionada uno de los logros que más entusiasmada la tiene. Más que de ella es de su hija, pero como si lo fuera. Daniela, de 18 años, ha conseguido algo que no era fácil y que ha esperado con ganas durante los últimos meses. Orgullosa y con una alegría que se le sale por los poros, la feliz mamá contaba a su comunidad virtual de qué se trataba esta noticia. "¡Mi niña hermosa hoy celebro contigo tu gran logro de ser aceptada en la Universidad que deseaba. Ayer saltábamos juntas de emoción, minutos antes me dijiste: 'Mami estoy nerviosa, ¿Y si no me aceptan?'. Yo te respondí: 'Confía en Dios mi amor, Él siempre pondrá lo mejor para ti, y tú has hecho todo lo que dependía de ti'", empieza su mensaje en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es, su ya no tan pequeña es ya toda una mujer casi, casi camino a la universidad. Aunque fue aceptada por varias (y de mucho prestigio) es la UF en la que Daniela tenía puestas sus ganas y su corazón. Rashel Díaz Rashel Díaz y su hija Daniela | Credit: IG/Rashel Díaz Dicho y hecho. La joven ya tiene su plaza y ha conseguido sus becas gracias a las buenísimas calificaciones que ha tenido durante el curso. La noticia tiene a la familia feliz de la vida y también preparados para dar el paso que esto supone. "Ahora ustedes ya saben, tenemos que viajar allá, empezar a buscarle el apartamento, todo. Pero es la que ella quería. Ella tiene hasta beca por todas las buenas que tiene. ¡Estoy tan feliz! Gracias al Señor", publicó en sus historias de IG. Rashel quiso transmitir su sentir a Daniela en un mensaje cargado de amor de madre. "Hija mía, Dios tiene un gran futuro para ti. Él me lo ha mostrado y sé que vivirás su propósito para tu vida. ¡Felicidades mi amor, te amamos!", le expresó Rashel junto a estas fotos. Enhorabuena a madre e hija por este triunfo tan significativo en sus vidas.

