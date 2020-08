Rashel Díaz presenta a Maddie, la otra hija de la presentadora que casi nadie conoce La conductora se convirtió en mamá de otra preciosa hija cuando su amado esposo entró en su vida. "Dios me regaló otra hija cuando Carlos llegó a mi vida". Así es su historia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de Rashel Díaz bien da para una telenovela. Y lo mejor de todo, es que ella lo comparte con naturalidad. Lo bueno, lo malo, lo regular, todo es digno de celebración porque para la presentadora siempre nos sirve para sacar una importante lección de vida. En su nuevo capítulo de Entre nos la conductora nos presentó a su hija menos conocida. No es biológica pero sí de corazón. Es, como ella le llama, "la hija que Dios me regaló cuando Carlos llegó a mi vida". La joven se llama Madeline y su integración en la familia fue todo un proceso. Aunque Rashel y ella encajaron desde el minuto número uno, Maddie y Daniela, la hija de la cubana chocaron mucho. "Sin mentir, al principio Maddie y yo no nos llevábamos bien, chocábamos todo el tiempo. Eran cosas de hermanas por las que peleábamos.... No podíamos estar juntas", explicó la joven de aquellos primeros meses de adaptación. Ahora son uña y carne, prácticamente como hermanas de sangre. "Yo nunca había tenido una hermana", comienza Daniela. "Fue acostumbrarme a una persona completamente diferente". La edad tuvo que ver, Maddie era mayor, así que tardaron un poquito en llegar a un acuerdo. Pero hoy no pueden vivir la una sin la otra. "Ella es como mi mejor amiga, la hermana pequeña que siempre quise", añade emocionada la hija de Carlos. Por su parte, la relación entre ella y Rashel siempre fue muy amorosa, y aunque también tuvo su proceso de adaptación al llegar a vivir a la casa ya con unas normas establecidas, hoy están muy unidas. "En eso te pareces mucho a tu padre, son personas muy nobles. Madeline nunca me ha contestado de una mala forma... ella es supertrabajadora", reconoce la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja y sus respectivas hijas también hablaron de lo importante que ha sido para ellas ver que sus padrastros se lleven bien con sus padres biológicos. Eso ha facilitado el camino. "Siempre fue una relación buena, siempre ha sido positivo y ha funcionado muy bien", explica Maddie sobre la relación entre Rashel y su madre, ex de Carlos. La excelente relación entre todos quedó más que demostrada cuando tanto a Rashel, como Daniela y al propio Carlos se les empañaron los ojos al decir que Maddie ya no vivía en la casa. La joven se encuentra en la universidad y su marcha dejó un gran vacío. Eso sí, ella les visita siempre y los lazos siguen igual de fuertes. "Nosotros hoy en día gozamos de una familia bendecida pero es porque lo hemos trabajado, esto no surge de un día para otro, esto es con el ejemplo, con el ejemplo de padres con el que hacemos en nuestro hogar y con lo que tratamos de enseñarles", concluye Rashel muy emocionada. "Nos amamos con todo nuestro corazón". Felicidades por esta maravilla de video y de familia.

