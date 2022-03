Preocupación por el estado de salud de la abuelita de Rashel Díaz. "Oro por tu sanidad" La querida conductora compartió un mensaje dedicado a la mujer que la enseñó a creer y tener fe, su abuela, quien sufre de Alzhéimer. "¡El Señor sabe que acepto su voluntad cualquiera que sea!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adentrarse en las mujeres de la familia de Rashel Díaz es entender por qué ella es como es. Una mujer creyente, valiente, perseguidora de sueños y, sobre todo, generosa. Uno de sus grandes ejemplos de vida, además de su madre Bárbara, es su abuelita. En infinitas ocasiones la cubana ha hablado de ella con toda la admiración y el respeto tras haber sido una de sus granes maestras de vida. Este miércoles, la conductora generaba cierta preocupación al compartir un emotivo escrito sobre su abuelita. También con sus mensajes en sus historias, en uno de los cuales se mostraba esperando por largas horas en una salita que parecía ser un hospital. Si bien la también exitosa empresaria no ha confirmado lo que está pasando, sus palabras e imágenes han provocado la respuesta inmediata de seguidores y amigos del medio, quienes le han manado toda la fuerza en estos delicados momentos de incertidumbre. "Abuela de mi vida, tú fuiste la primera persona que me habló de Dios, la que me ha enseñado lo que es fortaleza, determinación, amor a la familia, a no rendirme, a siempre decir lo que pienso, a recordar mis raíces y sobre todo a dar amor. ¡El Señor sabe que acepto su voluntad cualquiera que sea, hoy una vez más oro por tu sanidad, por tu tranquilidad, por tu paz! La fuente de fortaleza en nuestra familia viene de Jesús y sé que Él tiene el control. Te amamos", escribió conmovida. Un escrito al que acompaña con dos hermosas fotos junto a su abuelita, la viva imagen del amor, la dulzura y la felicidad. Ante esta publicación los mensajes de aliento y apoyo a Rashel no han parado de llegar. "Mucha fuerza", le expresó su amigo el chef James, "Paz y sosiego a tu amada abuelita", "Pronta recuperación", "Orando por tu abuelita con mucha fe", "Fuerza a la familia", le transmitieron tan solo algunos. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Rashel, siempre muy activa en sus historias en las redes, ha cesado la actividad de momento limitándose a compartir fragmentos de la Biblia y mensajes esperanzadores. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tal y como ella misma ha confirmado en más de una ocasión, la matriarca de la familia ha sido siempre como una segunda mamá, además del pilar y la raíz fuerte que les ha mantenido unidos a todos. La relación con sus bisnietos es una bendición que la ha llenado de vida. Todos se han entregado a su amor y cuidados en esta etapa tan dura de la enfermedad con la que lleva años conviviendo. Aunque ella ya no recuerde muchas cosas, los suyos no olvidan todo lo que ha hecho por ellos. Mucho amor para ella y toda la fe y esperanza para su hermosa familia.

