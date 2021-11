Rashel Díaz explica por qué no estuvo en la reunión que organizó Adamari López en su casa La conductora cubana se reencontró este lunes con su excompañero de trabajo Héctor Sandarti. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves, Adamari López organizó una pequeña reunión en su casa a la que acudieron varios compañeros y excompañeros de las mañanas de Telemundo, entre ellos Héctor Sandarti y Frederik Oldenburg, con quienes la carismática presentadora puertorriqueña trabajó en su momento en el programa matutino Un nuevo día, hoy conocido como hoy Día. Muchos echaron en falta a través de las redes sociales en esa reunión a Rashel Díaz, quien durante muchos años compartió plató con Adamari en el citado programa de televisión. "¿Y Rashel dónde está?", no tardaron en comenzar a preguntarse varios televidentes. Pero, ¿por qué la conductora cubana no se dejó ver junto a sus excompañeros? Rashel Rashel Díaz; excompañeros de Telemundo | Credit: Instagram (x2) La realidad es que Rashel sí recibió la invitación para unirse al almuerzo organizado por Adamari en su hogar, pero se le hizo imposible acudir por un motivo estrictamente de trabajo. Así lo explicó la propia presentadora este lunes a través de sus historias de Instagram al mismo tiempo que presumió la visita sorpresa que le hizo su excompañero de trabajo Sandarti. "No lo pude ver el otro día que tenía ese almuerzo en casa de Adita y no pude ir. Yo estaba en un evento de Monat y no podía zafarme", detalló la ahora empresaria emocionada de volver a ver a su amigo, con quien compartió en su día largas jornadas de trabajo en Telemundo. "Amigo, qué bueno verte, abrazarte y ponernos al día. Te queremos mucho", escribió Rashel junto a una instantánea en la que su esposo y ella posan desde su casa con Sandarti. Los carismáticos conductores, quienes no se veían desde hacía mucho tiempo, aprovecharon su reencuentro para ponerse al día con sus vidas y recordar viejos tiempos. Rashel Díaz Credit: Instagram Rashel Díaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque con Adamari no ha tenido la oportunidad de sentarse a hablar desde que fuera despedida de Telemundo, entre ambas sigue existiendo un cariño muy especial, como prueba el reciente comentario que le dejó Rashel a su amiga en una de sus publicaciones de Instagram. "Demasiado hermosa", le escribió este lunes la conductora.

