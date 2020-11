Close

Adamari López y más excompañeros se vuelcan con Rashel Díaz tras dolorosa pérdida La exconductora de Un nuevo día (Telemundo) no tardó en recibir el apoyo de sus colegas de profesión tras dar a conocer la triste noticia en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rashel Díaz cerrará el 2020 con una importante ausencia en su hogar. La presentadora, quien finalizó meses atrás su etapa como conductora de Telemundo, perdió este domingo a un miembro de su familia: su perrito Ángel. Rota de dolor, la también empresaria dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales, donde dedicó unas emotivas palabras de despedida a su inseparable amigo. "Mi Ángel bello, desde el día que te conocí tus ojos de perrito bueno me cautivaron. Hoy dejas un gran vacío en mi corazón y en nuestro hogar. Dios te tomó en sus brazos, acepto su voluntad con dolor, pero nos queda la seguridad que tratamos de darte la mejor vida que pudimos mientras nos permitieron tenerte. Te llenamos de amor desde el día uno hasta que hoy te dijimos adiós. Estuvimos hasta que cerraste los ojos, abrazándote y te repetí mil veces: 'Te amo papi' (como te decía yo siempre). Descansa en paz mi amor", escribió Rashel en Instagram junto a varias imágenes en las que aparece en diferentes momentos de su vida acompañada de su inseparable perrito. Image zoom Rashel Díaz | Credit: Instagram Rashel Díaz Para Rashel, más que una mascota, Ángel era un miembro más de su familia, al igual que el otro perro que tiene. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ellos de los amores más puros de la vida. Donde vayamos, allí están acompañándonos moviendo su colita de lado a lado. Nuestros perros son muy importantes para nosotros, tenemos dos y ya son parte de la familia”, escribió en abril la conductora en Instagram. Las muestras de cariño y solidaridad de sus seguidores no se hicieron esperar. Image zoom Rashel Díaz | Credit: Instagram Rashel Díaz "Lo siento muchísimo", "¡cuánto lo siento Rashel!" o "descansa en paz Ángel", fueron algunos de los cientos de comentarios que invadieron su publicación. Uno de los famosos que no tardó en lamentar su partida fue el chef James, quien dedicó unas palabras a Ángel en Instagram para desearle un buen viaje. Image zoom Chef James y Ángel | Credit: Instagram Chef James "Bye Angelito, ya eras un ángel aquí abajo, ahora serás otro angelito allá arriba. De los perros más bellos y más nobles que he conocido. Vuela alto gigantón. Me encantaba abrazarte cada vez que te veía", expresó el exchef del programa de Telemundo. La actual conductora de Un nuevo día y amiga de Rashel, Adamari López, también mostró su apoyo a la presentadora en estos difíciles momentos. "Un abrazo mi Rashel. Lo lamento mucho", escribió López.

