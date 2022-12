Rashel Díaz se pronuncia sobre los recientes cambios realizados en Hoy día La empresaria cubana no tuvo problema en responder a quienes le preguntaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La televisión pasó de ser su trabajo principal y fuente de ingresos, a algo que apenas puede ver por la cantidad de compromisos y tareas que le ocupan. Hablar de cambios y metamorfosis para mejor, es hablar de Rashel Díaz. La empresaria está inmersa en su nuevo proyecto, su Club de menos a más, donde ayuda a otras mujeres a alcanzar sus metas y propósitos. Entre reunión y reunión, la cubana siempre encuentra un ratito para dedicárselo a sus seguidores, a quienes, una vez más, contestó a sus curiosas preguntas. Los recientes cambios en Hoy día, su lugar de trabajo por tantos años, hacía prevenir la pregunta del millón: ¿cuál es su opinión? Rashel Díaz opina cambios Hoy día Rashel Díaz habla de los cambios de Hoy día | Credit: Facebook/Rashel Díaz "No saben cuánto me han preguntado sobre esto, mucho, mucho. Muchos comentarios", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de ignorar el asunto, Rashel se mostró sincera y optimista. Ella es de las que cree en los cambios, así que no lo vio como algo negativo. Rashel Díaz Rashel Díaz opina de los cambios de Hoy día | Credit: IG/Rashel Díaz "Te voy a ser honesta, no he visto el programa porque, la verdad, yo casi ya no veo televisión porque no tengo tiempo. Lo segundo, creo que es un excelente ciclo. Cada una de las personas que están ahora mismo son excelentes profesionales, el equipo de producción que está, también. Y yo lo único que puedo decirte es que les deseo muchísima suerte, y que sé que van a tener éxito", concluyó con cariño. Aunque no citó a sus excompañeras, ni a las personas que salieron del show, ella es el mejor ejemplo de que cuando algo acaba, otra cosa empieza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rashel Díaz se pronuncia sobre los recientes cambios realizados en Hoy día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.