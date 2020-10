Close

¡Rashel Díaz obtiene lujosa recompensa por su trabajo en su nueva compañía! La conductora ha alcanzado uno de los objetivos en tiempo récord y su negocio le ha recompensado con un regalo de miles de dólares. "Hoy pude ver los frutos de su esfuerzo, y no podría estar más orgulloso", ha dicho su esposo Carlos García. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando uno piensa en el paso de Rashel Díaz por Un nuevo día parece que es algo lejano. Realmente ocurrió hace tan solo unos meses, pero su vida desde entonces ha sido tan intensa y reconfortante en términos laborales y personales que, por muy bonito que fuese, ya ha quedado con un recuerdo del pasado. Ahora su fuerza, su enfoque y energía están centradas, entre otras cosas, en su nuevo negocio con Monat. El empeño y tiempo que le ha puesto ha sido tal, que la empresa le acaba de recompensar con un espectacular regalo por alcanzar las metas establecidas en un tiempo récord. Con profundo orgullo y amor, su esposo Carlos García, le dedicaba un emotivo video declarándole no solo su admiración, sino también aplaudiendo su capacidad de superación y trabajo duro. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha recibido". Pues nada más y nada menos que un coche de la marca Cadillac. No, no le ha caído del cielo. Sus horas frente al ordenador y en la oficina le han costado. "Al principio sentí miedo por verla emprender algo nuevo y desconocido, pero ahora veo con mis propios ojos cómo logró algo que jamás imaginé", escribió Carlos feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que Rashel saliera de Telemundo, la pareja pasa mucho más tiempo unida, no solo con proyectos personales sino también profesionales. ¡Y no paran! Sus redes son una fiesta de videos y publicaciones donde comparten cómo es su vida y cómo trabajan por cumplir sus sueños. Un claro ejemplo de que cuando una puerta se cierra, otras se abren. ¡Muchísimas felicidades por los logros, Rashel!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Rashel Díaz obtiene lujosa recompensa por su trabajo en su nueva compañía!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.