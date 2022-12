¡Exclusiva! Rashel Díaz y Carlos García hablan de su historia de amor ¿Cómo celebrarán Navidad y Año Nuevo? Rashel Díaz revela cómo celebrará esta Navidad y Año Nuevo. La estrella cubana habla en exclusiva de sus hijos y su matrimonio con Carlos García. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz reveló cómo pasará estas fechas festivas. "El 24 de diciembre vamos a celebrarlo en casa. Tenemos esa tradición. Carlos heredó de su abuelito una caja china que ha ido de tío en tío hasta llegar a él", dice sobre su esposo Carlos García. "La tradición es hacer el puerco en la caja china. Viene toda la familia para acá, mi hijo con todos sus amigos. Mi hija viene de Gainesville", cuenta sobre su hija Daniela, de 18 años, y su hijo Juan Daniel, de 21 años. El 31 de diciembre la pareja se dará una escapada romántica. "Para fin de año vamos a República Dominicana", revela la presentadora y empresaria cubana. La expresentadora de hoyDía tiene un sinfín de planes para el 2023. ¿La veremos pronto en la pantalla chica? "La televisión no me inquieta. Jamás me vas a oír decir 'nunca'. Ese es un mundo donde yo crecí mucho y gracias a eso estoy donde estoy, pero sí tiene que ser un proyecto que vaya con la dirección que he tomado en mi vida ahora", dice Díaz. "Yo me siento realizada. Para el 2023 quiero seguir creciendo, dando servicio a los demás con nuestra iglesia, llegar a más matrimonios, seguir con nuestros cursos de Airbnb, con nuestras plataformas digitales", dice la empresaria y coach de vida, quien da consejos matrimoniales —junto a García— a otras parejas, y creó el curso para mujeres De menos a más. "Nos ha ido increíble con los entrenamientos que hacemos, las herramientas que le damos a mujeres que se han atrevido a abrir negocios, que se han recuperado de infidelidades, de maltrato, de no creer en ellas", añade. La estrella cubana habló en exclusiva con People en Español de su vida con Carlos García y sus hijos, y de su cercana relación con su hijastra Madelyn, de 21 años, quien se casará el próximo año. Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreator; Locación: @studiosmiamiofficial "Me siento bendecido porque son cosas que no son muy común", dice Carlos García sobre lo bien que se llevan Juan Daniel, Daniela, y Madelyn, quienes se quieren como hermanos de sangre. "Los dos tuvimos que pasar por todos lo que pasamos porque eso nos hizo quienes somos hoy", reflexiona García, quien confiesa que Dios y Rashel cambiaron su vida, alejándolo de addiciones. "Le agradezco a Jesús por tener la misericordia de escoger a Rashel para mí", afirma él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreator; Locación: @studiosmiamiofficial Junto a García, darán cursos en español sobre el negocio de renta de propiedades con Airbnb y están en proceso de comprar dos edificios. "Es la presencia de Dios en nuestra vida. Sin Dios no estaríamos donde estamos en todos los aspectos: como pareja, como padres, como empresarios", enfatiza Díaz. "No me imagino yo tener la mentalidad de no estar en la televisión, él de no ser bombero. Cuando él y yo empezamos hace 8 años, esos no eran nuestros pensamientos. Nuestras metas eran: tener una casa, vivir felices y amarnos, tener una familia estable, y Carlos quería un bote. No teníamos la mentalidad de ser independientes o generar dinero extra. Dios se encargó de ir poniendo las personas en el camino e ir creando esa inquietud dentro de nosotros de hacer más".

