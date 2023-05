¡Rashel Díaz muestra su espectacular nueva casa en Los Cayos! La empresaria cubana dio un tour por las diferentes estancias de la vivienda para mostrar cómo había quedado la decoración y detalles creados con tanta ilusión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos días de mucho trabajo, pero también de una gran ilusión para Rashel Díaz y su esposo Carlos García. La pareja, que anunciaba hace poco su nueva adquisición en Los Cayos, viajaba hasta la vivienda para empezar a decorarla y darle calor de hogar. De lo más ilusionada, la empresaria no solo mostró la belleza del lugar y sus alrededores, sino que también hizo un tour, tal y como prometió a sus seguidores, por el interior de esta espectacular casa al lado del mar. Rashel Díaz Rashel Díaz muestra su nueva vivienda por dentro | Credit: Facebook/Rashel Díaz "Ya hoy nos regresamos a Miami, pero hemos adelantado tanto, que estoy impresionada. Yo quedé en que les iba a enseñar un poquitito, así que les voy a mostrar algunos de los espacios que sí terminamos. No puedo quejarme, en dos días entre César, Andrea, Carlos y yo nos ha dado tiempo para ir al mar, para hacer reuniones, clases y todo, y además hemos tenido tiempo para terminar la decoración, poner los televisores, de todo, así que les voy a enseñar ahora", adelantaba la también presentadora en una de sus historias. Una puerta azul daba paso al amplio espacio donde la parejita está decidida a empezar a escribir sus nuevas experiencias de vida. Rashel Díaz Rashel Díaz muestra su casa en Los Cayos | Credit: IG/Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Nada más abrir la puerta, se aprecia un gran espacio donde conviven la sala y la cocina. De la misma se accede a una acogedora terraza exterior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel enseñó también la decoración tan acorde con el lugar donde se encuentra, con adornos muy de mar y a juego con sus colores. De esa gran sala nace una pasillo que lleva a las habitaciones y aseos. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Un hogar de lo más agradable y cálido hecho con un gran amor, y fruto de mucho esfuerzo, que ya casi tienen listo para empezar a disfrutar.

