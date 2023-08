Rashel Díaz sorprendió a muchos al anunciar que se muda a Tulsa, Oklahoma con su esposo Carlos García. "Van a ver la mudanza, la vamos a grabar y la pueden ver en nuestro canal de YouTube", cuenta la presentadora y empresaria cubana, que compartirá este emocionante nuevo capítulo con sus seguidores. "Va a ser una gran aventura y queremos documentarlo para reírnos y divertirnos".

La pareja manejará unas 22 horas de Miami, donde viven actualmente, a su nuevo hogar en Tulsa, junto a su perro Boxer. Allí comenzarán el 5 de septiembre a tomar cursos en un college de estudios bíblicos. "¡Vamos a ver cómo nos va en la escuela juntos!", bromea Díaz. Ya fueron unos días este verano a conocer su nueva ciudad, donde alquilaron un apartamento.

"Nos pasó algo supergracioso. Cuando estábamos buscando el apartamento, todos nos preguntaban: '¿con garage o sin garage?'. Nosotros viniendo de Miami no entendíamos la importancia del garage, pero nos dicen que en Tulsa, en los tiempos de frío cae hielo, nieve. Entonces le dijimos: '¡Sí, por favor con garage!'. ¡No me imagino a las 7 de la mañana nosotros con la pala quitando la nieve de arriba del carro!", cuenta Díaz risueña.

Rashel Diaz y Carlos Garcia Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado y maquillaje: Gloria Peralta

Desde Tulsa, además de asistir tres horas diarias a este college de estudios bíblicos, García seguirá manejando sus negocios de Airbnb y Díaz —quien tras su salida de la televisión ejerce como coach de vida— seguirá dando talleres virtuales de superación personal y motivación a mujeres, además de grabar su podcast De menos a más.

"No es que el día de mañana vamos a ser pastores", aclara García, de 41 años, quien fue bombero además de ser empresario. "Nosotros no vamos a abrir ninguna iglesia". Díaz, de 50 años, añade: "No te puedo decir nunca. Hasta ahora Dios no nos ha mostrado a mi esposo y a mí que vamos a ser pastores. Vamos a donde quiera que Él nos lleve a compartir su palabra. El plan solo lo sabe Dios".

Si bien brilló en el pasado en programas como Hoy día y Sábado gigante, volver a la televisión no le quita el sueño. "Me siento completa y reconozco que la televisión me entrenó para lo que estoy viviendo", dice Díaz. "Sé que ahora ahí no es mi lugar. Me siento feliz con mi vida ahora. Me siento supersatisfecha. No anhelo estar en televisión".

Su hogar en Miami —que compraron en el 2016 y donde celebraron su boda— está lleno de recuerdos. Bárbara Paz, la madre de la presentadora, vivirá en la casa de la pareja mientras ellos estén estudiando y viviendo en Tulsa los próximos dos años. Eso sí, Díaz aclara que viajarán muy a menudo a Florida a visitar a la familia: "Hay bastantes recesos, de mayo a septiembre estamos en Miami todo el verano, venimos para Navidad, igual cada 15 días vamos a estar viniendo a Miami".

Este era el momento ideal para mudarse con su esposo a otra ciudad, ya que sus hijos ya volaron del nido. Madelyn, la hija de García, quien está a punto de casarse, vive en Carolina del Norte. Los hijos de Díaz también son independientes. Su hija, Daniela, estudia en la universidad en Gainesville y su hijo, Juan Daniel, tiene su propio apartamento en Miami.

En su casa en Miami disfrutan la piscina, reunirse en familia en su amplio comedor y celebrar ahí cada 24 de diciembre, tradición que continuarán este año, ya que pasarán los días festivos en Miami con sus seres queridos. Si bien redecoraron como oficina la que era la habitación de Juan Daniel cuando él se fue a vivir solo, Daniela quiso preservar su cuarto intacto para cuando regresa a casa en Miami a pasar los veranos. "No le he podido mover nada, no me lo permite", bromea Díaz sobre su hija.

"Ahora me regañan ellos y me dicen: 'Ahora ustedes casi no están en la casa'", ríe Díaz sobre sus hijos. "Juan está enamorado, nos trajo a la novia a la casa , la conocimos y almorzamos con ella. Daniela está en esta etapa hermosa en la universidad estudiando, todavía encontrando en qué se quiere especializar. Nos encanta aconsejarlos".

La pareja cuenta con el apoyo de su familia para dar el paso de mudarse a otro estado. "Mi mamá se quedó en silencio como 20 minutos. Me dijo: 'Déjame procesarlo'. Mi suegra lo tomó muy bien. Está superemocionada, porque mi suegra ha tenido por muchos años una muy buena relación con Dios, ella entiende", dice Díaz.

"Mi mamá es muy reciente en su relación con Dios, lleva como dos años, ella entiende mi llamado y el de Carlos, pero como madre me dice: 'Imagínate, ahora no verte tanto, no verte en la iglesia'. Mi papá también me dijo: 'Adelante hija, te apoyo'", añade. "Todo el mundo lo tomó muy bien".

Durante su relación de casi una década, la pareja ha compartido experiencias inolvidables como sus viajes a Turquía —donde volaron en globo aerostático en Capadocia y pasearon en camello por el desierto— Santorini, o las playas de República Dominicana y el Caribe mexicano, entre otros destinos.

"Crecemos todos los días. Los dos estamos más enamorados", dice García. "Ya vamos a cumplir 9 años juntos y me siento más enamorado de mi esposa cada día. En la pareja hay muchas áreas que trabajar y no somos perfectos, pero ponemos a Dios primero ante cualquier dificultad".

Díaz también agradece haber encontrado a su alma gemela. "Todos los días elijo amar a Carlos y él amarme a mí. Las relaciones hay que alimentarlas. Tenemos rutinas como date night, todos los viernes salimos y vamos a cenar solos, conversamos", dice la expresentadora, quien se siente ilusionada de abrir una nueva etapa en Oklahoma con su media naranja.