Rashel Díaz y su marido comparten feliz noticia: ¡la familia crece! La pareja cuenta entusiasmada el paso que ya están listos para dar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Decidido! Rashel Díaz y su esposo darán un paso más (y muy bonito) en su relación y así mismo lo han compartido con sus seguidores. La partida de sus hijos Juan Daniel y Daniela de la casa para emprender sus carreras universitarias y, sobre todo, la seguridad de que es el momento perfecto, han hecho que los enamorados decidan ponerse manos a la obra. A través de sus historias de Instagram y mientras Rashel todavía está en proceso de recuperación de una reciente cirugía, los empresarios contaban qué va a ocurrir próximamente. "Les tenemos una noticia", arrancaba la presentadora. "Pero en esta va a participar mi esposo. Diles del bebé que vamos a tener", le dijo a Carlos García traviesa. "¿Qué estamos pensando?", prosiguió la conductora cariñosa. Rashel Díaz y su esposo Carlos Rashel Díaz y su esposo Carlos | Credit: IG/Rashel Díaz ¿Varón o hembra? Contestaba el también emprendedor, siempre cómplice con su mujer. "Vamos a adoptar un perrito", finalmente confesaba Rashel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de las pérdidas de sus dos angelitos, Ángel y Romeo, el dolor fue tan grande, que decidieron no volver a tener más animales. Pero con el paso del tiempo ambos han acordado que ya están preparados y decididos a dar cobijo y hogar a una criatura que lo necesite. Rashel Díaz Rashel Díaz y su esposo hacen feliz anuncio | Credit: IG/Rashel Díaz A través de Maritza Bustamante, defensora y gran protectora de los animales, van a empezar la búsqueda de su nuevo miembro de la familia. En realidad habían visto uno que les encantó, pero ya se adoptó, así que toca continuar la emocionante búsqueda de este angelito que volverá a llegar su casa de alegría y dicha.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rashel Díaz y su marido comparten feliz noticia: ¡la familia crece!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.