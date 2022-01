¡Rashel Díaz en el hospital! "Es algo que no nos esperábamos para nada" El año comenzó con un gran susto para la presentadora cubana quien anunció en sus redes la razón por la que se encontraba en el centro hospitalario. "¿Cómo reaccionan ustedes cuando les dan una noticia totalmente inesperada?". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su actitud siempre es de lo más positiva, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de no haber tenido la mejor salida de año con su contagio de coronavirus, Rashel Díaz dio lecciones de cómo, aún así, uno debe sentirse agradecido por todo lo bueno. Sin embargo, el año nuevo le ha traído una noticia inesperada que la ha tenido muy preocupada y en el hospital las últimas horas. Era la propia empresaria quien con cara triste lo daba a conocer a través de sus historias de Instagram. "¿Cómo reaccionan ustedes cuando les dan una noticia totalmente inesperada?", preguntó antes de anunciar la razón por la que estaba en el centro hospitalario. "Es algo que no nos esperábamos para nada". Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Su madre, la bella e incombustible Bárbara Paz ha sido hospitalizada repentinamente y está bajo estudios y pruebas médicas. A su lado, inseparable, estuvo Rashel quien no pudo evitar mostrar consternación ante lo sucedido. Eso sí, siempre con la esperanza puesta en Dios y con el pensamiento optimista. "Ayer mami se empezó a sentir mal y fue a emergencias al hospital, le están haciendo varias pruebas...Confiando en Dios siempre", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la angustia está, Rashel invitó a que en momentos así es cuando más positivo se debe estar. "¿Qué podemos hacer nosotros? Orar, mantener esa actitud abierta a que Dios va a hacer lo mejor y que su voluntad siempre es perfecta, y estar ahí para la persona. Yo estoy con mami desde ayer, aquí estoy con ella. Sé que todo va a estar bien", prosiguió. Poco después, Rashel compartió esta significativa foto familiar de tres generaciones de mujeres entusiastas, emprendedoras y alegres encabezada por Bárbara, la madre y abuela que es ejemplo para su hija y su nieta Daniela. "Te amo mami, gracias por inculcarnos la humildad, bondad, alegría, valor familiar, sacrificio, corazón puro, empatía hacia otros y tantos valores más que siempre llevo conmigo. Dios está con nosotros y seguiremos creando memorias cómo estas. Te amo", escribió. Todo el amor para la mamá de Rashel y por su pronta recuperación.

