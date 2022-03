Rashel Díaz hace una denuncia pública tras vivir una pesadilla en el hospital: "¡Ha sido horrible!" Tras el ingreso urgente de su abuelita, la conductora y su familia fueron víctimas de varias negligencias que pudieron haber tenido consecuencias terribles en la paciente. La intervención inmediata de la familia evitó lo peor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con cara seria y con el disgusto en el cuerpo, Rashel Díaz se sinceró con sus seguidores para compartir una dura experiencia a la que quiso dar voz. Tras el ingreso de su abuelita quien padecía de piedras en la vesícula, con una de ellas especialmente grande y obstaculizando uno de los conductos, la familia acudió de inmediato al Palmetto hospital, en Hialeah. Su desagradable sorpresa al llegar fueron una serie de comportamientos inapropiados y negligencias médicas que nada tienen que ver con lo que se espera de unos doctores vocacionales. "En la industria de la medicina la esencia es ayudar no es lo que se está haciendo acá... La experiencia que hemos tenido ha sido horrible, desde que pasan horas y no la bañaban, no la cambiaban la sábana... hasta que los médicos no te dicen lo que tienen que decirte, uno te dice una cosa, otro te dice otra, no hay comunicación entre el equipo de doctores", arrancó el testimonio de Rashel. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Además, contó cómo sin el consentimiento de la familia igual se llevaron a su abuela a hacerle un procedimiento sumamente complicado al que todavía no habían dado luz verde. "Nos llamó la enfermera, que gracias al Señor es un corazón y nos dijo: 'hey, a tu abuela se la están llevando'. ¿Cómo se la están llevando si es imposible, nosotros no accedimos a eso?", expresó todavía en shock. Antes de dar el permiso, la familia quería ver el resultado de un escáner para ver si la piedra se había movido y no era necesario intervenir. "Tuvimos que correr para acá, venir, hablar, armar escándalo, hablar con administración, yo me pregunto, si no está el consentimiento de la familia, ¿cómo van a hacer algo así? Toda una falta de profesionalismo ante una situación como esta que es tan delicada", prosiguió la presentadora cubana con cara de asombro y preocupación. Con mucha educación, Rashel le expuso su sentir a los doctores sin pelos en la lengua y reportó lo sucedido para evitar que esto se siga repitiendo. "Para ustedes es un paciente más, para nosotras, ella es la reina de nuestra vida, la persona que más amamos y más queremos, queremos lo mejor para ella y lo menos que pueden hacer ustedes es hablarnos, decirnos, no tener esa mala comunicación entre ustedes... Nosotros merecemos que nos den lo mejor porque esto es un hospital y porque la vocación de ustedes es ayudar... Reporté al doctor, reporté al hospital y no me voy a cansar de decir por todos lados que tengan cuidado su vienen al Palmetto Hospital, y no solo que tengan cuidado, sino que no se separen su familiar", advirtió dolida. Para Rashel es inconcebible que en un lugar donde la misión es sanar al paciente y hacer todo lo posible hasta el último suspiro, uno se encuentre con este tipo de situaciones. "Aquí tienen que trabajar profesionalmente porque ahí están en juego vidas de seres humanos como la vida de mi abuela, a lo mejor para ellos es una paciente más que está en sus 93 años, como nos dijeron 'tú sabes que cualquiera de las dos opciones es triste'... Nosotros claro que sabemos la condición de mi abuela, pero lo que queremos es lo mejor para ella hasta el último día de su vida y ustedes como doctores, su vocación debe ser esa", continuó resaltando la promesa que hacen cuando se gradúan. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Convencida de que esta situación debe ser conocida por todo el mundo para evitar futuros incidentes similares, Rashel pidió que se difundiera esta desagradable situación para ayudar a los demás. "Ayúdenme a promover esto porque de verdad sí voy a levantar la voz... Esto viene de la administración, del dueño del hospital, Palmero Hospital, esto no viene de los trabajadores que están haciendo lo que pueden, esto viene de arriba, ellos tienen que cambiar. Hay que reportarlo, hay que decirlo...Lo voy a poner por todos los lados porque ha sido una experiencia horrible y hasta que no saque a mi abuela de aquí no voy a estar tranquila". La familia estaba en lo correcto. Tras recibir los resultados del city scan, la piedra que provocó todo se había movido y su abuelita pudo ser llevada a casa con su familia. Si hubieran intervenido, la situación probablemente hubiera sido otra, no precisamente mejor. "Señores, Dios es lo más grande. Peleamos con todo el mundo, con el hospital completo, perseguimos a los doctores pero nos llevamos a mi abuela a mi casa, gloria a Dios", comunicó tras este final feliz. ¡Todo el cariño y el amor para la abuelita y toda la familia!

