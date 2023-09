Rashel Díaz habla de su llegada a Tulsa, Oklahoma, y comparte video de su viaje La presentadora cubana Rashel Díaz, y su esposo, el empresario Carlos García, iniciaron una nueva vida en Tulsa, Oklahoma. ¡Así fue su llegada a su nueva ciudad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz comenzó en septiembre sus estudios biblícos en Tulsa, Oklahoma, y compartió un video de su viaje a su nueva ciudad junto a su esposo Carlos García y su mascota Buster. "Como algunos de ustedes saben, nos mudamos para Tulsa, Oklahoma y hoy les queremos compartir, un poquito de lo que vivimos en ese trayecto hasta acá", ecribió la presentadora cubana en Instagram. "¡Porque sí, nos vinimos en carro! Y es que teníamos muchas cositas por traer, metimos muchas cosas en nuestro trailer, y por supuesto nuestro hijo perruno, Buster, sentadito atrás, porque él va, para donde sea que nosotros vayamos". La pareja reveló a People en Español que mantendrán su hogar en Miami, donde vivirá la madre de Díaz, Bárbara Paz, y ellos visitarán a menudo durante los dos años que estén estudiando en Tulsa. Rashel Diaz Carlos Garcia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Latino Wall Street Awards "Fue un viaje super largo, más de 20 horas manejando, hicimos algunas paradas técnicas, y el que mejor la pasó, sin duda alguna, fue Buster ¡qué vida tan buena!", bromeó Díaz. "En resumen, llegamos sanos y salvos a Tulsa, con el corazón cargado de amor y con toda la actitud para empezar esta nueva etapa en nuestras vidas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria y coach de vida mostró un video de una fuerte lluvia que los sorprendió por el camino, pero nada impidió su llegada a Tulsa. "Quien diría que mi esposo y yo, a nuestras edades, íbamos a volver a un aula de clase", reflexionó Díaz en Instagram, compartiendo fotos del college donde estudian sobre el cristianismo. "Pues mírennos aquí y esta vez lo hicimos para profundizar en la palabra de Dios, y estamos más felices que nunca".

