Rashel Díaz habla del pasado de drogas de su esposo: "Lo mandé a volar" La conductora, que ofreció un discurso para la comunidad este domingo, habló con orgullo y sin tapujos de cómo ella y su marido, Carlos García, lograron superar juntos este obstáculo que les presentó la vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se dio a conocer en la pantalla chica en programas estrella como Sábado gigante, Despierta América y, más recientemente, Un nuevo día. Pero es ahora, alejada de la televisión cuando verdaderamente Rashel Díaz se está dando a conocer de verdad y abriendo su corazón como nunca. Este domingo acudía junto a su esposo a una de las conferencias en las que suele participar para compartir sus experiencias personales, buenas y malas, y cómo ha sido capaz de superarlas. Una que llegó especialmente al público tiene que ver con el amor de su vida, su marido Carlos García. En más de una ocasión reconoció que el entonces bombero tuvo problemas con las drogas. Cuando ambos comenzaban su romance, él fue sincero y le hizo partícipe de su adicción a la marihuana, algo que Rashel no estaba dispuesta a aceptar. Image zoom "Lo mandé a volar. Le dije, 'no, si esto es lo que tú decides, igual no te critico, eres dueño de tu vida y puedes elegir, pero yo no quiero eso ni alrededor mío ni alrededor de mis hijos'", reconoció la cubana en un fuerte testimonio en su conferencia Amor entre tres de hace un año en República Dominicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja estuvo entonces separada durante dos meses. Carlos tenía que elegir entre el amor de su chica o esa sustancia que no le hacía bien. Lo tuvo claro. "Regresó y me dijo: 'nada es más importante que mi relación contigo, yo eso lo voy a abandonar, nunca más voy a fumar'", explicó Rashel, en aquel entonces hecha un mar de dudas pues no sabía si creerle o no. Finalmente apostó por su relación y ganó. Casi 6 años después son un matrimonio sólido, bien avenido y con un montón de proyectos en camino. Han sabido superar esa prueba que la vida puso en su camino para aprender, crecer y quererse aún más si cabe. En el discurso de este domingo, Rashel agradecía una vez más a Dios, su mayor cómplice y aliado, por darles la fuerza y la sabiduría para no cerrar puertas sino abrirlas, pues solo así se puede descubrir un mundo mejor. La pareja se dio una oportunidad y el resultado salta a la vista. De los momentos difíciles y de la imperfección han sabido construir una relación sana, fuerte y poderosa que hace frente a los retos con la mejor medicina de todas, el amor. ¡Gracias Rashel y Carlos por ser un ejemplo de superación!

