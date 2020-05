"Me sentí desahuciada, que no podía caminar". Rashel Díaz habla del episodio más duro de su vida La conductora cubana perdió toda la esperanza y fe tras su segundo divorcio. Un 'milagro' le hizo recobrar las ganas de vivir y la fe en Dios. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre nos regala la mejor de sus sonrisas, ¡aunque se levante a las 4 de la madrugada! Rashel Díaz, una de las caras más bonitas y simpáticas de Un Nuevo Día, tiene razones de sobra para ser feliz. Ama su trabajo, a su esposo y la vida. Pero no siempre fue así. Sincera y natural, como siempre, la presentadora cubana abrió su corazón en su rinconcito personal en redes sociales llamado Entre nos y contó uno de los episodios más duros de su vida: su segundo divorcio. La conductora quiso contestar a las preguntas de sus seguidores sin censura. Una de ellas tenía que ver con sus creencias en Dios: ¿qué te hizo buscar de la presencia de Dios en tu vida? La respuesta nos dejó atónitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue ahí, a calzón quitao, que Rashel no dudó en contar su verdad. Una verdad tan dolorosa como milagrosa que dio un giro de 180 grados a su vida. "Una gran depresión en la que caí después de mi segundo divorcio", comienza seria. "Me sentí desahuciada, sentí que yo no podía caminar sola, sentí que yo no era capaz y además quedé muy dañada en mi amor propio", reconoce sin tapujos. Un testimonio que le hace grande y con el que muchas personas podrían identificarse. Ser famosa no te salva de los problemas, igual se sienten y padecen y así lo ha querido hacer saber a través de este espacio tan generoso. En un momento tan doloroso es que Dios le tendió la mano y desde entonces caminan juntos. "Me lancé al piso y llorando pedí que si existía Dios viniera en mi ayuda, y así lo hizo, y a partir de ahí juré fidelidad", expresó profundamente emocionada. Desde entonces su relación es preciosa y le ha seguido demostrando de su presencia con grandes bendiciones en su vida y, por qué no, tropiezos que le han ayudado a ser mejor. Gracias, querida Rashel, por compartir este pedacito de ti, tan íntimo y personal, que nos hace admirarte y quererte aún más si cabe.

Close Share options

Close View image "Me sentí desahuciada, que no podía caminar". Rashel Díaz habla del episodio más duro de su vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.