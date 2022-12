¡Exclusiva! Rashel Díaz habla de la boda de su hijastra Madelyn y su matrimonio con Carlos García En exclusiva, Rashel Díaz habla de su vida familiar y los preparativos para la boda de su hijastra Madelyn. Su esposo Carlos García también habla de su matrimonio y cómo Rashel cambió su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreation; Locación: @studiosmiamiofficial En noviembre, además de celebrar el Día de Acción de Gracias con su esposo Carlos García y sus hijos, Rashel Díaz aprovechó la visita de su hijastra Madelyn a Miami para planificar algunos detalles de la boda de la joven de 21 años, que vive en Carolina del Norte. "Nos reunimos todos y aprovechamos para hacer sesiones de fotos y coordinar detalles para la boda de ella que es para el año que viene en octubre", cuenta la cubana en exclusiva a People en Español. La presentadora, empresaria y coach de vida está ayudando a su hijastra a planificar los detalles de este día especial. "La boda va a ser en Carolina del Norte, donde ella vive con su fiancé y con su mamá. Nosotros vamos a viajar allá", cuenta Díaz. "Ella sabe lo que quiere, lo tiene muy claro. Ya estamos buscando el salón, el vestido, estoy viajando allá en febrero para ir a una tienda que ella quiere mandarlo a hacer ahí", añade ilusionada sobre su hijastra, que quiere ir de luna de miel a Grecia. "Casi todo lo está decidiendo ella y yo lo que hago es apoyarla, igual que su mamá. Nos llevamos muy bien con su mamá y el esposo", dice Díaz, quien siempre ha tenido una conexión especial con Madelyn. "Es muy trabajadora. Está trabajando como estilista en un salón haciendo maquillaje y cabello y le ha ido muy bien", dice sobre la joven. Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreation; Locación: @studiosmiamiofficial Díaz, quien lleva 8 años casada con García, conoció a su hijastra cuando tenía 13 años. "Lo vi como una señal de Dios porque desde que yo conocí a Madelyn nos llevamos extremadamente bien. Siempre ha sido una niña muy cariñosa. Siempre fue muy respetuosa y desde que conoció a Juan y Daniela se llevaron como hermanos". Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreation; Locación: @studiosmiamiofficial Al casarse con García, ella ganó otra hija. "Para mí ella es mi hija. Nunca digo: 'la hija de Carlos'. Para mí ella es mi hija, como para Carlos, Juan y Daniela son sus hijos", dice Díaz sobre sus hijos de relaciones previas. "Así lo hemos sentido. Nunca ha habido un problema". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel Diaz familia Credit: Foto: @kikeflorescreation; Locación: @studiosmiamiofficial De hecho, cuando Madelyn se comprometió en Miami, los hijos de Rashel fueron parte de la celebración. "El engagement fue en Miami, yo tenía COVID y estuve pendiente todo el tiempo por Facetime porque no pude estar", lamenta Díaz. "Fueron mis hijos y Carlos. El novio habló con Carlos y le pidió la mano de su hija. Le quería pedir matrimonio y ella no sabía nada. Teníamos reservaciones en un restaurante frente al mar y ahí se dio la pedida de mano. Carlos estaba llorando, yo llorando por Facetime. Mis hijos estaban ahí, la abuela, la tía. Fue hermoso, muy emocionante", recuerda. Verla junto a Brandon, su prometido, de 30 años, los llena de paz. "Ellos desde que se conocieron han sido el uno para el otro. Llevan ya tiempo y están felices. Nosotros encantados de que ella es la primera que se nos va a casar", dice Díaz. Y añade García sobre su hija: "Estoy bendecido que ella pudo conseguir un buen hombre". García, quien se convirtió en padre de Madelyn cuando él tenía apenas 18 años, dice que su relación con su hija hoy es más fuerte que nunca. "Ella es como un alma vieja, siempre ha sido de familia", dice sobre la joven. "¡Yo lo vengo entrenando a él bien fuerte!", bromea sobre su yerno. "No tengo nervios, más bien tranquilidad en el sentido que sé que mi hija está estable, está bien, protegida". Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreation; Locación: @studiosmiamiofficial Ambos se sienten orgullosos también de los logros de Juan Daniel, de 24 años, que ya vive solo en Miami y está por graduarse de medicina deportiva, y de Daniela, de 18, quien estudia administración de empresas en Gainesville. "Cuando vi a mis hijos llorar en mi boda yo supe que ellos entendían todo lo que yo había pasado. Ellos fueron mis compañeros de vida por muchos años, viendo a lo mejor a una mamá amargada, infeliz, que no se daba cuenta de que sus reacciones venían de la falta de perdón, de las inseguridades que sentía y ellos no entendían", dice Díaz. "Verlos a ellos llorar y decirme: 'mamá al fin te vemos reír de verdad, ser amada de verdad'", recuerda ella sobre sus hijos. "Cuando el pastor dijo: 'los declaro marido y mujer', ellos empezaron a llorar los dos pero de felicidad, abrazaban a Carlos". Ver cómo los hijos de ambos han florecido dentro de su nueva familia, los llena de alegría. "Eso para mí fue la confirmación de que sí existe, porque por muchos años pensé que el amor verdadero no existía o que no era para mí y tenía que conformarme con no ser amada", afirma Díaz. "Sí es posible, no significa que no quiera dedicación o esfuerzo, pero sí es posible si hay alguien que te quiere cuidar y respetar". Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreation; Locación: @studiosmiamiofficial Tras su salida de Telemundo en el 2020, ha crecido como empresaria y coach de vida. Junto a García, han emprendido negocios de compra de propiedades para alquilar por Airbnb, dictan cursos de cómo lograr la independencia financiera y ofrecen consejos matrimoniales a otras parejas. "En marzo del 2023 queremos hacer un evento presencial de puro empoderamiento. Vamos a traer invitados especiales para que la gente se atreva a creer que pueden generar dinero en base a sus dones", adelanta Díaz. La pareja se comprometió en mayo del 2016 tras dar un paseo en un globo aerostático y se casaron en noviembre de ese año. "Nuestra boda fue íntima. Querían hacer una boda enorme y Telemundo quería grabarlo, pero dijimos: 'esos no somos nosotros'", recuerda García. "Terminamos celebrando con nuestra familia y amigos más cercanos y fue perfecto". El empresario y exbombero agradece haber encontrado a la mujer de su vida. "Le agradezco a Jesús por tener la misericordia de escoger a Rashel para mí", afirma él. Rashel Diaz y familia Credit: Foto: @kikeflorescreation; Locación: @studiosmiamiofficial García añade que su hija Madelyn ha visto cómo la llegada de Rashel transformó su vida. "Ella ve el amor que Rashel y yo sentimos el uno por el otro. Ella y Daniela ambas nos dicen que cuando ellas se casen ellas quieren tener ese tipo de relación", dice sobre su matrimonio. "Ellos ven nuestra felicidad".

