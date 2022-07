Rashel Díaz, exitosa e imparable en el mundo de los negocios: "Hoy hago más[dinero] que en la televisión" La expresentadora de las mañanas de Telemundo está a punto de cumplir 2 años alejada de la pequeña pantalla. Hoy, es su propia jefa y dueña de su tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo mes de agosto se cumplirán 2 años de la salida de Rashel Díaz de Telemundo, donde estaba a punto de celebrar doce años como una de las conductoras de su programa matutino. "Yo sabía que se estaba terminando. Dentro de mí yo lo sabía. A mí Cristo me mostró este final hace algunos meses y yo lo sabía y me preparó emocionalmente y espiritualmente para que yo pudiera estar en paz", llegó a reconocer en su momento la conductora cubana. Mucho ha cambiado desde entonces la vida de la carismática presentadora. Pero para bien. Hoy, tras 2 años fuera de la televisión, Rashel vive la vida que siempre soñó tener. Convertida en una exitosa e imparable mujer de negocios, la exconductora de Telemundo ha tomado por completo las riendas de su presente y ahora es la única dueña de su tiempo, lo que le ha permitido pasar más tiempo de calidad en compañía de su hermosa familia, entre ellos su esposo, con quien ha conformado una exitosa dupla también en los negocios. En lo económico también se ha visto beneficiada. Rashel reconoció en una reciente sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo a través de sus historias de Instagram que ahora gana "más" dinero que cuando trabajaba en la televisión gracias a su tienda, sus conferencias y su trabajo en Monat, empresa a la que se unió hace aproximadamente dos años y medio. "Cuando los emprendimientos llegan a mi vida, que lo primero que yo hice fue lo de la tienda mía, obvio empezaba eso a empezar dentro de mí el yo querer hacer otras cosas. Después empecé con las conferencias y así fueron creciendo mis ganas de yo ser mi propia jefa. Ya cuando yo entré en Monat era porque yo sabía que lo que estaba buscando era sustituir el dinero que me entraba de la televisión, la misma cantidad, con mis emprendimientos", comenzó explicando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel aclaró que "obvio todo es un proceso porque 26 años de televisión obvio tú no lo logras en 1 año o en 2", pero "hoy, 2 años y medio después de haber empezado con Monat y de verdad de decidirme completamente a ser mi propia jefa te digo que sí, que hago más que en la televisión", confesó Rashel, quien supera el millón y medio de seguidores en Instagram.

