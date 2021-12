Rashel Díaz y su esposo anuncian boda en su familia: "¡Dijo que sí!" Aunque no han sido días fáciles para la conductora, quien se contagió de coronavirus, ella y su marido Carlos García compartieron la buena noticia con gran emoción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 no ha terminado como a Rashel Díaz le hubiese gustado. Hace unos días, la conductora confirmaba que había dado positivo en coronavirus tras la celebración de una fiesta en su casa en honor a su marido Carlos García, quien dejaba el cuerpo de bomberos. Desde sus redes, la bella cubana ha mostrado cómo ha sido su proceso con el virus, del que ha sufrido síntomas incómodos y molestos en su cuerpo. Pero esta situación, por muy dolorosa que haya sido al impedirle pasar la Navidad en familia, no ha conseguido opacar una de las mejores noticias de este año: ¡hay boda en la familia! Con una mezcla de alegría y a la vez pena por no haber podido estar en el momento de la pedida de mano por su estado, Rashel mostró por quién suenan campanas de boda. "Hace dos meses el novio de Madelyn, la hija de Carlos, nos llamó para pedir la mano de Made en matrimonio y dejarnos saber que le entregaría el anillo el día 27 de diciembre aquí en Miami junto a la familia (ya que ellos viven en North Carolina)", escribía la también empresaria. Ella no pudo vivirlo en primera persona, pero sí su esposo, quien dio detalles del emocionante momento también en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Hoy estoy lleno de emociones porque a nuestra hija Madelyn le pidieron matrimonio. Rashel y yo estamos tan felices porque él es un excelente hombre. Cuando Brandon me llamó y hablamos, supe que él era para nuestra hija. Como padres, estamos aquí para orientarlos y darles apoyo en esta nueva época que viene", escribió feliz. Rashel Díaz y su esposo Carlos Rashel Díaz y su esposo Carlos | Credit: IG/Rashel Díaz Este miércoles es decisivo para Rashel, quien volverá a hacerse la prueba para saber si finalmente sale negativo y poder celebrar esta noticia y la despedida del año en familia. De momento, su amigo del alma, el chef James, ya confirmó que superó el coronavirus. Una alegría que seguro la que fuera su compañera en televisión pronto celebrará también. "Es cierto que ha sido una Navidad muy diferente, pero hay algo que no ha cambiado, ¡mi confianza en Dios y nuestra unidad familiar!", expresó. ¡Todo lo mejor para ti y los tuyos, querida Rashel!

