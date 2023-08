"Nos mudamos": Rashel Díaz y su esposo anuncian que se van de Miami para "profundizar en la palabra de Dios" "Entendemos que él quiere seguir usándonos, pero para eso nosotros tenemos que dar esos próximos pasos a ese otro nivel para que él pueda hacer el trabajo que necesita hacer a través de nosotros", aseveró la expresentadora de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz y su esposo Rashel Díaz y su esposo | Credit: Instagram Rashel Díaz Desde el día en el que se conocieron, Rashel Díaz y su esposo Carlos García decidieron entregarle su vida a Dios "por completo". "Ambos nos bautizamos y llegamos a un acuerdo de que Dios iba a ser el centro de nuestra vida, que queríamos que las cosas fueran diferentes", contó la exconductora de las mañanas de Telemundo en el más reciente episodio de su pódcast 'De menos a más'. 9 años después, "el amor" de ambos "hacia Dios ha aumentado", así como su "agradecimiento hacia él" y han comprendiendo en este transcurso "el propósito" que tienen. "A través de ese proceso hemos sido solamente creyentes, es decir, que hemos ido a la iglesia a recibir todos los domingos en nuestros inicios con nuestra relación con Dios, ya llegó un momento en que Dios nos inquietó y quisimos servir, entonces ya en La Roca Miami empezamos a servir, empezamos a ser parte de los que servíamos a otros a llevarlos a la relación con Dios, servíamos en la Iglesia… Ya de pronto Dios nos llevó a otro nivel y empezamos a impartir cursos… Es decir, ha sido como una escalera, hemos ido subiendo mientras Dios ha visto nuestra disposición y que hemos obedecido paso a paso en ese proceso", contó Rashel. Rashel Díaz Rashel Díaz y su esposo Carlos García | Credit: Rashel Díaz Sin embargo, llegó un momento en que "entendíamos que debíamos prepararnos más con respecto a la palabra de Dios", reconoció la exconductora. "Sí hacemos un devocional, sí tenemos a nuestro pastor, que es un líder maravilloso que nos inspira a seguir creciendo en nuestra relación con Dios, pero llega un momento que el nivel es limitado por nuestro conocimiento porque es así, no hemos profundizado. Ni mi esposo ni yo hemos tenido una educación bíblica, ni hemos ido a una escuela a aprender la palabra. Ha sido a través de nuestro pastor, a través de la iglesia, de los cursos y de lo que Dios nos ha ido revelando, pero entendemos que al uno profundizar en la palabra de Dios pues vamos a ser más sensibles a ese nuevo nivel que Dios quiere llevarnos y queríamos profundizar en su palabra". Es por ello que han decidido mudarse a finales de agosto para comenzar a ampliar sus conocimientos en una escuela bíblica ubicada en Tulsa, Oklahoma. "Entendimos, y eso muy personalmente Dios me lo habló, que él quería en este momento aislarnos de las distracciones…", compartió Rashel. "No significa que no sea incómodo porque significa dejar todo y mudarnos a Tulsa, rentar un apartamento allá para dedicarnos a profundizar en su palabra para entonces después de esa obediencia, después de esa prueba, entonces Dios nos va a poder llevar a ese próximo nivel. ¿Cuál es ese próximo nivel? La verdad no lo sabemos porque Dios es así, Dios quiere que tú tomes pasos de fe sin saber a donde él te va a llevar, pero él sí lo sabe por eso es que él ha ido preparando absolutamente todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entendemos que él quiere seguir usándonos, pero para eso nosotros tenemos que dar esos próximos pasos a ese otro nivel para que él pueda hacer el trabajo que necesita hacer a través de nosotros", continuó, "porque no somos nosotros, es él a través de nosotros". La también coach de vida y su esposo establecerán su hogar en Tulsa por 2 años. "Estaremos yendo y viniendo y listos para lo que Dios quiera hacer con nosotros".

