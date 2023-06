¡Rashel Díaz y Don Francisco juntos de nuevo en un mega proyecto! Dos décadas después del mítico Sábado gigante, los presentadores unen sus talentos en un proyecto muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace 20 años, Rashel Díaz se despedía del gran proyecto de su vida, Sábado gigante, programa histórico de la televisión en el que creció como presentadora junto a uno de sus grandes maestros, Don Francisco. Si bien han coincidido a través de los años en algún programa de la pantalla chica, no ha sido hasta ahora que vuelven a compartir un proyecto juntos y de lo más ilusionados. Así mismo lo han anunciado ambos en sus redes sociales. Un mega proyecto muy diferente a lo que tienen acostumbrados a sus seguidores y que promete traerles un contenido entretenido y de gran interés. Rashel Díaz y Don Francisco Rashel Díaz y Don Francisco | Credit: IG/ Rashel Díaz Sábado gigante Los admiradores de ambos comunicadores tendrán la oportunidad de disfrutar de sus talentos juntos nuevamente el próximo 3 de junio. ¿Cómo, cuándo, dónde y de qué se trata este reencuentro tan especial? Se llama Latino Wall Street Awards, la conferencia anual que reunirá un panel de los expertos y las celebridades más destacadas de la comunidad latina con el fin de aprender y compartir sus conocimientos en diferentes disciplinas de su vida. En esta reunión, sus panelistas contarán con detalle sus fórmulas ganadoras para estar donde están y se abordarán temas de gran relevancia como la inversión, las finanzas y el desarrollo personal y profesional exitoso. Todo ello contado por estos grandes líderes de opinión que han dejado huella y han triunfado en sus diferentes industrias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Rashel y Don Francisco, también están confirmados Giselle Blondet, Margarita Pasos, Ismael Cala, Carlos García, Carlos Mesber y el Padre Alberto Cutie, entre otros muchos. Y todo ello bajo la dirección y organización de su fundadora, Gabriela Berrospi, decidida a dar a conocer todo de lo que somos capaces de conseguir con las herramientas, conocimientos y motivación necesarias.

