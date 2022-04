Rashel Díaz denuncia públicamente los ataques e insultos que recibe en las redes Todavía impactada por los fuertes comentarios recibidos, la empresaria cubana decidió compartir abiertamente los mensajes de los que ha sido víctima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La positividad es una de sus grandes características, incluso en los momentos más críticos. Así lo ha demostrado Rashel Díaz en infinitas ocasiones y ante situaciones retadoras de la vida, como el ingreso hospitalario de su abuelita. Sin embargo, cuando hay que denunciar algo que es injusto, ella es la primera en hacerlo. Eso sí, siempre con la educación que la define. Hace unos días Rashel hacía uno de sus muchos posts en su perfil de Instagram. Para su sorpresa, empezó a recibir comentarios muy negativos y en algunos casos insultantes que ha decidido compartir con sus seguidores. Con esta publicación, la presentadora quiso saber la opinión de la gente al respecto. "En un mundo tan, pero tan lleno de negatividad, escojamos siempre ser amables", inicia su mensaje. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz "Me causan una tristeza porque lo único que demuestran es el mundo que estamos viviendo hoy en día lleno de amargura, lleno de crueldad...", explica en el video que compartió tras ser testigo de escritos tan fuertes. "¿Qué opinan ustedes? ¿Debemos contestar o no a los mensajes ofensivos y negativos que nos dejan?", preguntó en confianza a los usuarios. La primera en responder a esa pregunta fue una de sus grandes amigas y compañeras, Ximena Duque, quien dejó clara cuál es su postura al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nada que ver, next", contestó dándole todo el cariño y el ánimo a Rashel. Ella también vive esta situación cada día y su decisión ha sido ignorarlo y no permitir que algo así le afecte ni mucho menos estropee su día. Rashel Diaz en el evento Poderoas Live 2022 Rashel Diaz en el evento Poderoas Live 2022 | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Entre los escritos que Rashel tuvo que leer hay faltas de respeto a su físico, al uso de filtros e incluso alguno que otro más obsceno. Aunque ella aseguró que no le afecta gracias a su bienestar personal y espiritual, en personas con la autoestima baja o de edades más jóvenes el efecto puede ser muy dañino. "Las palabras pueden edificar, pero también destruir, demos amor", recomendó en su honesto mensaje.

