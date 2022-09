Rashel Díaz de vacaciones junto a excompañero de las mañanas de Telemundo y sus respectivas parejas A 2 años de su salida de la cadena hispana, la conductora viajó con su esposo, su excompañero de trabajo y la esposa de este a un lugar muy especial para los cuatro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Mezcalent Rashel Díaz se ha convertido en una exitosa e imparable mujer de negocios, pero no todo es trabajo en la vida de la conductora cubana, quien fuera durante muchos años compañera de trabajo de Adamari López en el programa matutino de Telemundo. También hay tiempo para disfrutar y seguir creando memorias junto a su esposo Carlos García, con quien ha conformado una exitosa dupla también en el mundo empresarial. Aprovechando una ocasión muy especial, el cumpleaños de su pareja, el exrostro de las mañanas de Telemundo y su esposo viajaron días atrás a México para disfrutar de unas merecidas vacaciones en un exclusivo hotel que tiene un significado muy especial para ambos. Pero no viajaron solos. Lo hicieron acompañados de un excolega de trabajo de Rashel en Telemundo y su pareja. Hablamos del chef James y su esposa Russel Conde, con quienes mantienen desde hace años una amistad muy bonita. Rashel Díaz Rashel Díaz y el chef James con Aracely Arámbula en Un nuevo día (Telemundo) en 2018 | Credit: Mezcalent "Este hotel es muy importante para Carlos y para mí porque hace 8 años aquí nos íbamos a casar y aunque al final nosotros no lo hicimos James y Russel sí. Por eso era tan importante viajar todos juntos hasta aquí y crear nuevos recuerdos", contó la conductora y empresaria a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los 2 millones de seguidores. Rashel no ha dejado de compartir imágenes de lo que ha sido su estancia en este exclusivo hotel en el que ha podido vivir momentos únicos junto a su pareja y sus dos amigos. "Pasar tiempo de calidad con tu pareja es una de las cosas más importantes para tener una relación fuerte y sana", aseveró la exconductora de Un nuevo día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias le doy a Dios por poder celebrar a mi esposo en este lugar tan especial para ambos y así seguir creando memorias juntos. Gracias James y Russel por ser cómplices de esta sorpresa, nos la debíamos desde el viaje a Canadá. Los queremos mucho", escribió en Instagram.

