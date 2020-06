"Yo he vivido la infidelidad". Rashel Díaz cuenta el infierno que pudo haberle costado su matrimonio actual La presentadora confesó cómo la traición de una de sus exparejas le convirtió en una persona celosa y de qué manera esto le afectó en su relación con Carlos García. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que a la tercera va la vencida, si realmente es así, el matrimonio de Rashel Díaz y su amado Carlos García debería ser para toda la vida. Como mujer entregada y apasionada, la presentadora cubana compartió una sincera publicación donde habló de cómo los errores del pasado le han ayudado a construir una relación mucho más fuerte, madura y sólida con su actual pareja. Con el fin de ayudar a personas con un matrimonio debilitado o al borde de la ruptura, la bella cara de Un Nuevo Día quiso compartir su historia personal en una amena charla con su esposo y el consejero José Mayorquín. Sincera y directa, como siempre, Rashel reconoció que los engaños vividos con sus otras parejas no se lo pusieron fácil en su relación con Carlos, necesitaron mucho trabajo y entendimiento hasta llegar a la felicidad que hoy tienen. "Yo he vivido la infidelidad, entonces al principio yo era celosa, me sentía muy insegura, y no tenía nada que ver con Carlos porque él es un hombre que siempre me ha hecho sentir cuidada, siempre me ha hecho sentir que soy la persona más importante de su vida", explica bajo la atenta mirada de su esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese sentimiento de que la historia volviera a repetirse y sentirse engañada fue lo que al comienzo de su relación tuvo que trabajar con especial cuidado. "Al principio yo le dije 'amor, yo tengo este problema por esto y por esto', le conté la verdad desde el día uno, 'yo sé que no eres tú, comprendo que es algo mío'", le expresó. No fue fácil pero tampoco imposible. A través de la comunicación y el entendimiento fueron capaces de manejar esa y otras situaciones propias de pareja que hicieron que no tiraran la toalla antes de tiempo. "Una vez que los dos comprendimos que esa era la fórmula, no de quién gana y tiene la razón, sino que el único que tiene la razón es quien nos unió, que es el Señor, todo ha cambiado, no hay un problema que no tenga solución", dice. Gracias a su espacio en Facebook Entre nos, hemos podido conocer mucho más de la presentadora, sus miedos, sus incertidumbres, sus alegrías y sus logros. Una actitud valiente ante la vida que al compartir permite ayudar a muchas otras personas en esa misma situación. Eternamente agradecidos a ti Rashel por tu generosidad y entrega en todo lo que haces.

