¡Rashel Díaz crea tendencia y alborota las redes con este ajustadísimo mini vestido! La conductora cubana luce como quinceañera con este modelito con el que ha disparado la temperatura y despertado a todos. ¡Qué sexy! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Menuda ha formado Rashel Díaz en las redes! Este jueves no era necesario tomar café ni poner el despertador, la co-conductora de Un Nuevo Día nos ha puesto a todos en pie con este espectacular mini vestido que marcaba su cuerpo de guitarra. El modelito es un traje corto y muy ajustado que saca partido a las curvas de su preciosa figura. Nada más compartir la imagen, los seguidores no han podido más que piropear el estilo, el buen gusto y, sobre todo, el tipazo de una de las caras del exitoso matinal de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y por si el vestido no fuera suficiente, la presentadora cubana le ha añadido unos taconazos amarillos que han estilizado aún más su increíble cuerpo y añadido la nota de color. "Es una señora muy elegante", "Así me gustas hermosa", "Qué cosita más bella", han escrito tan solo algunos de sus seguidores al ver el look de este jueves de Rashel. A sus 46 años, la presentadora puede presumir de verse más bella y atractiva que nunca. El paso del tiempo ha ido en su favor, solo hay que verla para comprobarlo. Su felicidad personal con su esposo Carlos García, su éxito profesional en televisión y su amor por la vida son la clave de su sonrisa y su belleza. ¡Un gustazo verte siempre compañera!

Close Share options

Close View image ¡Rashel Díaz crea tendencia y alborota las redes con este ajustadísimo mini vestido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.