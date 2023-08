Rashel Díaz contesta a quienes les llaman fanáticos e interesados al anunciar que se mudan a Tulsa Ella y su marido Carlos anunciaron felices su nueva etapa lejos de Miami y las reacciones no se hicieron esperar. La empresaria tuvo estas palabras para todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos años han sido de crecimiento y aprendizaje profundo para Rashel Díaz en lo personal y profesional. Y esa fase continúa con más fuerza y ganas que nunca para la empresaria y su esposo Carlos García, quienes acaban de anunciar el nuevo paso que van a dar en su vida. A través de su nuevo pódcast, De menos a más, la pareja dio a conocer que abandonan Miami por dos años para irse a estudiar la palabra de Dios a Tulsa, en Oklahoma. "Entendimos, y eso muy personalmente Dios me lo habló, que él quería en este momento aislarnos de las distracciones…". Una decisión que ha sorprendido a sus seguidores y que así se lo han hecho saber a través de diferentes mensajes. Mientras algunos les daban la enhorabuena, otros hacían lo contrario. Rashel Díaz opina cambios Hoy día Rashel Díaz habla de los cambios de Hoy día | Credit: Facebook/Rashel Díaz Tranquila, sin tomárselo personal ni mucho menos ofendida, Rashel se dirigió a quienes usaron tanto su imaginación para atacarles e inventarse escenarios que nada tienen que ver con su realidad. "Impresionante que hay comentarios que nos han dejado que me impresiona la creatividad de algunas personas. Tanto Carlos como yo estamos claros de quiénes somos, a quién les servimos y conocemos nuestro corazón... Así que a todas esas personas que ponen comentarios de que si nos queremos hacer pastores para aprovecharnos de otros, que si yo lo estoy haciendo para llevarme a Carlos de Miami... entiendo que eso viene de la persona que lo escribe y nada tiene que ver con nosotros", relató asombrada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que dejó bien claro es que nada de eso les afecta, al contrario. "No podemos tomar ese tipo de comentarios personales y no lo tomamos personal. Otros dicen que es un tremendo fanatismo. En fin, no juzgo a nadie. Al contrario, cuando leemos comentarios así entendemos que cada persona puede tener una perspectiva distinta, pero nosotros amamos y nos apasiona servirle a Dios, no podemos vivir de otra manera. Nos encanta respetar a todo el mundo, el tiempo dirá cuál es el plan de Dios, y ustedes se irán enterando de cómo nos va", continuó expresando con ilusión. La pareja viajará en carro hacia su nuevo destino, acompañados de su hijito perruno, Buster, quien también se une a esta emocionante aventura, donde Rashel y Carlos regresan, literalmente, a los libros. "Vamos a una escuela, así con Ipad, para escribir, hacer exámenes, igual que todo el mundo. Vivan esta etapa con nosotros", concluyó ilusionada.

