¡Rashel Díaz se compra una nueva casa en el paraíso! "Mi regalo de cumple por mis 50" La empresaria y su esposo compartieron todos los detalles. "Un sueño hecho realidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su compromiso de llevar herramientas y conocimiento a los demás es un hecho. Su reciente taller sobre cómo perder el miedo a hablar en público, transmitir el mensaje y los pasos para ganar el primer millón, ha sido un éxito sin precedentes. Y la cosa continúa. A casi dos meses de cumplir los 50, Rashel Díaz se ha hecho un regalo muy especial. Su trabajo incansable y el de su esposo les ha permitido lograr uno de sus grandes sueños: comprarse una casa en un lugar paradisíaco. Esta semana, la parejita firmó los papeles de nueva vivienda, una ilusión que compartieron felices y con la mayor de sus sonrisas al verlo materializado. No llegó del aire, sino del esfuerzo y la entrega a lo que hacen. "¡Ya podemos decirlo! Estábamos locos por decirlo. Se acuerdan que hicimos un viaje y les enseñé un lugar y les dije, 'miren el regalo mío para los 50'", dijo Rashel en sus historias de Instagram junto a Carlos García. Rashel Díaz Rashel Díaz y su esposo compran una nueva casa | Credit: Facebook/Rashel Díaz Entusiasmada con el gran paso que acaban de dar, la también comunicadora finalmente contó dónde adquirieron su nueva propiedad. Sin duda un auténtico paraíso en la tierra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Somos dueños de una casa en Los Cayos! Carlos y yo desde que nos conocimos, ese ha sido uno de nuestros sueños más grandes. Amamos el mar los dos, tenemos el bote, entonces decíamos, ¡una casa en Los Cayos!", contó encantada la conductora cubana. Rashel Díaz Rashel Díaz y su esposo se compran una nueva casa | Credit: IG/Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz y su esposo, Carlos García | Credit: IG/Rashel Díaz La pareja mostró feliz el momento de su firma y demostró, una vez más, que el trabajo bien hecho siempre obtiene los resultados deseados y merecidos. "Momento para recordar. Gratitud, gloria a Dios", escribió Rashel agradecida. ¡Muchas felicidades!

