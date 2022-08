Rashel Díaz comparte el gran susto que se llevó con su hijo: "En el nombre de Dios todo va a estar bien" El susto ya ha pasado y Juan Daniel está recuperándose, tal y como explicó la conductora cubana en sus redes. Ella ha sido un gran pilar para su primogénito en estos momentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de ser una de las presentadoras más queridas por el público y una emprendedora de éxito, hay algo que para Rashel Díaz está por encima de eso y todo lo demás: su familia. En estos días informaba del susto que se llevó como mamá ante un incidente que sufrió su hijo mayor, Juan Daniel. Al joven, quien se encuentra en terapia, le fue practicada una cirugía en el pie derecho de la que se recupera positivamente. A su lado, inseparable, ha estado su mami quien compartió el estado de su primogénito en sus historias de Instagram, tras la preocupación y el cariño mostrado por sus seguidores. "En el nombre de Dios, todo va a estar bien", expresó. rashel diaz foto hijo Credit: rashel diaz instagram "Acompañando a mi gordo en sus terapias. Dios en control de su recuperación", añadió junto a una imagen de Juan Daniel siendo atendido por los terapeutas físicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colaboradora de Despierta América aseguró que para el joven todavía se siente muy "doloroso e inflamado" por el tema de la cirugía y los puntos, pero que, afortunadamente, la recuperación está en marcha y cada día es un pasito más para estar del todo bien. De momento anda en muletas. Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Siempre positiva y con mucha fe, Rashel agradeció que la cosa no haya ido a peor y todo esté bajo control. " Dificultades y retos pero siempre salimos en victoria de la mano de Dios", concluyó.

