Rashel Díaz comparte orgullosa el logro de su hijo Juan Daniel "No hay palabras que puedan expresar el orgullo que siento", expresó la conductora y empresaria cubana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A casi 3 años de su salida de Telemundo, Rashel Díaz atraviesa hoy una etapa dorada en su vida profesional con varios y exitosos proyectos en marcha orientados hacia un mismo objetivo: motivar a otros a luchar por sus sueños. En el terreno personal tampoco se puede quejar. Su matrimonio con Carlos García se encuentra en su mejor momento y sus hijos, Juan Daniel y Daniela, no dejan de darle alegrías. Este lunes, la presentadora y empresaria cubana presumió con orgullo a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 2 millones de seguidores, el reciente logro de su primogénito. "¡Qué día tan especial! Hoy fue la ceremonia de la bata blanca o 'white coat' para Juan Daniel, es el momento donde termina la etapa de estudio para los médicos y empiezan las prácticas clínicas", compartió emocionada la exconductora de las mañanas de Telemundo. Rashel Díaz Rashel Díaz y su hijo Juan Daniel | Credit: Instagram Rashel Díaz "¿Se imaginan mi orgullo? Hijo mío no hay palabras que puedan expresar el orgullo que siento. Hoy empieza una nueva etapa en tu carrera y mi agradecimiento a Dios es infinito por poder presenciar un logro más en tu vida", expresó la orgullosa mamá. Rashel Díaz Rashel Díaz, su esposo y su hijo Juan Daniel | Credit: Instagram Rashel Díaz "Eres muy valioso, he visto cómo te has convertido en un hombre maravilloso y lleno de valores. Te amo papi, Dios tiene grandes planes para ti y mamá siempre estará a tu lado apoyándote", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la conductora y su esposo, en la ceremonia también estuvo presente la hija menor de Rashel, quien no dudó en acompañar a su hermano en este momento tan especial para él. Rashel Díaz Daniela y Juan Daniel, hijos de Rashel Díaz | Credit: Instagram Rashel Díaz "Los amo. Daniela no podía faltar a este gran logro de su hermano", comentó la presentadora junto a una fotografía en la que sus dos hijos posan de lo más sonrientes. El primogénito de Rashel cumplirá 25 años en mayo y está estudiando medicina deportiva. "Le faltan aproximadamente 6 meses para terminar la carrera", informó la presentadora.

