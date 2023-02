Rashel Díaz comparte un momento oscuro de su vida: "Me arrodillé en el piso llorando" La empresaria abrió su corazón para contar este difícil episodio y cómo lo superó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Rashel Díaz es otra. La que fuera una de las conductoras estrella está entregada a su labor de empresaria y, sobre todo, motivadora de otras vidas gracias a su proyecto, De menos a más. Un club que tiene como objetivo cambiar vidas y demostrar a sus integrantes que sí se puede vivir mejor y superar cualquier obstáculo. En ese camino por ayudar a los demás, la emprendedora ha abierto su corazón y ha compartido episodios de su vida no siempre tan agradables. En una de sus recientes publicaciones en Instagram, plataforma a la que también ha dado un giro radical para centrarse en lo que verdaderamente cree, lo contaba con detalle en un conmovedor testimonio. Rashel Díaz opina cambios Hoy día Rashel Díaz habla de los cambios de Hoy día | Credit: Facebook/Rashel Díaz "Yo recuerdo uno de los momentos más oscuros que yo he tenido en mi vida donde me arrodillé en piso llorando mucho y le pedí ayuda a Dios y le decía: '¿Por qué, por qué me siguen lastimando, qué he hecho mal, por qué siguen tomando mi corazón y lo siguen triturando?'", expresó refiriéndose a las relaciones personales y de pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento en el que perdió la fe y la ilusión casi por completo. "Recuerdo la respuesta de Dios muy clara, Dios me dijo y me habló: 'Rashel, el problema no son ellos, el problema eres tú, porque tú no sabes lo que tú vales, yo te he creado para grandes cosas, pero tú no lo ves", expresó la también presentadora de esa conversación con Dios. "No todo el que te toque la puerta, tú debes abrirla, Dios me dijo 'yo necesito que me permitas trabajar en tu identidad, tú no eres lo que una persona dice que tú eres, tú eres lo que yo digo que tú eres'", prosigue su relato. Un instante que supuso un antes y un después de su vida que le llevó a mejorarla y con ella, sus relaciones. Amarse y valorarse de verdad le llevó a su gran cometido y también a su gran amor, su esposo Carlos García, con quien mantiene un preciosa relación que ambos han trabajado desde el amor hasta llegar a la estabilidad y armonía actual. "Todo cambió", reconoció. Ahora su propósito, además de la palabra de Dios, es servir de canal y herramienta para otros con el fin de que puedan descubrir ese potencial que muchas veces no ven. En su club y en sus conversaciones con otras mujeres hablan de temas como el de la infidelidad, experiencia que muchas personas han vivido en primera persona y que termina aniquilando, en muchos casos, la autoestima. Rashel no ha tenido reparo alguno en contar sus vivencias, no siempre positivas, que le han permitido llegar hasta a donde está, su momento más feliz y determinante de su vida. Eso sí, no sin antes entender que todo depende de uno.

