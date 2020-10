Close

Rashel Díaz comparte el drama familiar con el Alzheimer: "Jamás olvidaremos el amor que nos ha dado" La conductora recuerda el día que los médicos diagnosticaron a su abuela con esta enfermedad. Fue un antes y un después que marcó sus vidas para siempre. "El corazón se nos ponía chiquito de pensar que nos olvidaría". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida, dicen por ahí, no es de color de rosa pero en uno está darle matices bonitos. Así lo siente y pone en práctica Rashel Díaz quien, como cualquier persona, también ha sufrido fuertes golpes que le han hecho el ser humano fuerte y luchador que es hoy en día. Uno de los golpes más duros que sufrió la conductora y empresaria fue el día que les comunicaron que su abuelita sufría Alzheimer. ¿Cómo era posible? Se preguntaba. Parecía imposible que su abuela, la matriarca de la familia, quien había sacado adelante un hogar y les había enseñado el verdadero sentido de la fortaleza, estuviera malita. "Mi abuela más que abuela, fue una segunda mamá. El pilar de todos, la raíz fuerte de la familia. Cuando mami y yo llegamos USA, fue ella quien de sus ahorros nos regaló un carro, a manera de abrirnos las alas e impulsarnos en el que para nosotras era un país nuevo", recordó en esta emotiva publicación en redes. Desafortunadamente el tiempo pasó y empezaron a notar cambios extraños en ella. Su cabecita olvidaba cosas y se confundía confirmándose la peor de las noticias, padecía esta enfermedad neurodegenerativa que iría borrando sus recuerdos más hermosos de su memoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy en día cuando la visito mis hijos juegan con ella, y aunque su abuela no los reconozca, yo me he encargado de contarles sus historias. Tal vez ella no sepa quiénes somos, pero nosotros si sabemos quién es ella y jamás olvidaremos todo el amor que nos ha dado y los sacrificios que ha realizado", expresó Rashel orgullosa. De ella ha heredado, además de su bella sonrisa, el amor por la vida y las ganas de luchar para alcanzar sus sueños. Aunque su abuelita no sea consciente, ella es y siempre será la gran inspiración de su nieta y los suyos. ¡Todo el amor del mundo para esta gran mujer!

