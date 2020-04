"Tengo cuatro hermanos de distintas mamás". Rashel Díaz cuenta cómo hizo frente a esta complicada situación La conductora cubana se sentó frente a su padre en una amena charla donde le expresó lo que supuso para ella saber que tenía cuatro hermanos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay algo bueno que le estamos sacando a esta cuarentena son las cosas sobre la vida de los famosos de las que nos estamos enterando. Cada mañana vemos a Rashel Díaz risueña y feliz en Un Nuevo Día, su programa; derrocha felicidad y buena energía pero, como todos, también ha tenido momentos de dudas y preguntas. En una amena y amorosa charla con su padre, Nelson Díaz, en su programa Entre Nos, la cubana nos hacía partícipes de algo muy personal. Ella tiene cuatro hermanos de madres diferentes. Dos hijos son producto del matrimonio y los otros dos son "de circunstancias que no estaban previstas. Lo importante es que di el paso y reconocí a esos hijos", cuenta su papá. Aunque ahora está todo superado y la relación entre ellos es excelente, siendo más pequeña Rashel reconoce haberse sentido confusa al respecto. "Inicialmente sí me chocó porque yo era la niña solitaria, la reina como decía papi y uno en su mente a esa edad, yo no lo entendía, compartir a mi papá era lo que más me costaba a mí", dice la hermana mayor. Pero poco a poco se dio cuenta de la maravilla de tener hermanos. Cuando ella se enteró de que su progenitor había tenido otra nena llamada Rachelita, no dudó en salir corriendo a buscarla. "Yo la busqué, me fui hasta su casa, fui a encontrarme con ella, yo quise saber", reconoce entusiasmada. A pesar del shock inicial, todo ha merecido la pena. "Ha sido una experiencia positiva y el mérito es no solamente mío y de sus madres, sino de ustedes por entender la situación y saber que lo importante es el amor", ha expresado Nelson con orgullo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora celebran juntos bodas, comuniones, bautizos ¡y lo que sea necesario! Incluso en esas fiestas tan señaladas coinciden las cuatro mamás y lejos de saltar las chispas hay un gran respeto y cariño. Pero sin duda, lo que más presume y se goza Rashel es cuando se reúne solo con papi y sus hermanos. ¡Eso es candela pura! "Eso es risa, risa y más risa. Nos empezamos a reír el uno del otro", dice con unos ojitos llenos de ilusión. Nelson reconoce que ha tenido una vida libertina e intensa pero por encima de todo están ellos, sus hijos, sus grandes tesoros y prioridad en la vida. "Hice un compromiso con mis hijos, si los traes a este mundo lo tienes que asumir. Todo lo que le pase a esos muchachos es tu responsabilidad", dice el papá de la comunicadora. "Son el primer sentido de mi vida". Con este maravilloso encuentro lleno de corazón y verdad, Rashel quiso transmitir a su público que aunque se venga de hogares diferentes sí se puede conseguir esa unión y mantener los vínculos familiares. Ella y los suyos son un precioso ejemplo. ¡Gracias por compartirlo! Advertisement

