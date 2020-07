¡Fiesta y viaje en barco en el paraíso! Rashel Díaz celebra su 47 cumpleaños a lo grande La conductora nos dio un tour en bote por Los Cayos donde celebró a lo grande junto a su esposo y su familia. Una fiesta inolvidable donde no faltó de nada. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque su cumpleaños fue a primeros de julio ha sido ahora que Rashel Díaz nos ha hecho un video resumen de su viaje de vacaciones y su celebración junto a los suyos. A través de un precioso videoreportaje en Instagram, la conductora cubana compartía cómo fue su celebración, siempre acompañada de su esposo Carlos García, en un lugar de ensueño, Los Cayos. Sol, mar ¡y hasta viaje en barco! Bueno, y también un poquito de Tiktok, ¡eso que no falte! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias familia por hacerme pasar un excelente cumpleaños disfrutando del sol y el mar en Los Cayos, y a ustedes mi gente hermosa los invito a ver este vídeo para que disfruten con nosotros estas pequeñas vacaciones", escribió feliz una de las caras más queridas de Un nuevo día. Sus seguidores acogieron las imágenes con todo el cariño pero también hubo quienes le echaron en cara el salir y no quedarse en casa en tiempos de tanto riesgo. La presentadora no entró en el juego de contestarles, ella siempre es muy precabida y lleva a rajatabla las medidas de seguridad requeridas. En el video Rashel se lo goza en las aguas cristalinas del lugar, a ritmo de Carlos Vives y con los besos de su amado. Solo nos queda decirle eso de ¡qué cumplas muchos más y que nosotros lo veamos!

