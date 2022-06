Así celebró Rashel Díaz la graduación de su hija Daniela ¡Mira su emotivo mensaje! Rashel Díaz tuvo un día lleno de emociones en la graduación de su hija Daniela, quien ahora va camino a la universidad. Mira las fotos de la celebración y el mensaje que le dio la presentadora a la recién graduada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz celebró un día muy especial. La presentadora cubana se emocionó al ver a su hija Daniela graduarse de la escuela secundaria en Miami. Acompañada de su esposo Carlos García, su hijo Juan Daniel, sus padres, hermanos y su hijastra, Díaz vio a su hija recibir su diploma, vestida con su toga y birrete. Sin duda fue un momento lleno de alegría y nostalgia a la vez. "Hoy, mientras te veía graduarte, pasaban por mi mente miles de imágenes. Recuerdo cuando te pusieron en mis brazos, cuando diste el primer paso, cómo amabas que te bañara, cómo a los 3 añitos me moviste las manos pidiéndome bailar flamenco como yo, la primera vez que te dejé en el daycare, cuando empezaste la escuela, cómo le pintabas las uñas a nuestra perrita Naty, cuando la agarraste con preguntar a cada segundo '¿por qué?'. Cuando me dijiste: 'Quiero audicionar para ser parte del equipo de porristas'", escribió en Instagram la orgullosa mamá. Sin duda ver a su hija desfilar junto a sus compañeros de clase para graduarse y comenzar esta nueva etapa en su vida es algo que la presentadora nunca olvidará. Rashel Diaz Credit: Instagram/ Rashel Diaz "Mi princesa, le doy muchas gracias a Dios por permitirme vivir y disfrutarme estos 18 años a tu lado, ha sido un gran regalo. Detrás de esta graduación hay años de dedicación de tu parte, horas estudiando, exigiéndote tu misma nunca bajar las calificaciones, te he visto crecer, formarte, esforzarte, luchar por cada una de tus metas y cada una de ellas las lograste. ¿Te imaginas mi orgullo? ¡Es inmenso!", añadió Díaz. Rashel Diaz Credit: Instagram/ Rashel Diaz En la graduación, Daniela también compartió con su papá, el productor musical venezolano José Miguel Velásquez, y su esposa, además de grandes amigos que son como familia. Ver a sus dos hijos ya adultos, convertidos en estudiantes universitarios, es un sueño hecho realidad para Rashel Díaz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel Diaz Credit: Instagram/ Rashel Diaz La también empresaria e influencer dedicó unas palabras llenas de motivación a su hija. "Con el fin de una etapa, viene el comienzo de otra. Quizás hoy sientes un poco de tristeza por dejar atrás amigos, profesores que fueron ejemplo para ti, pero hija mía sé que lo que Dios tiene para ti a partir de ahora ni siquiera te lo imaginas", expresó en sus redes sociales. "Confía siempre en lo que Dios dice que eres, cree en ti, nunca te conformes, mantén tu corazón noble, ayuda siempre a quienes te necesitan y vuela muy alto porque te lo mereces".

