Así celebró Rashel Díaz los 17 años de su hija Daniela En el patio de su casa en Miami y con una espectacular vista del atardecer, la exconductora de Un nuevo día (Telemundo) organizó una reunión con familia y amigos cercanos. ¡Mira las fotos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rashel Díaz inició este nuevo año feliz celebrando por todo lo alto el cumpleaños número 17 de su hija menor, Daniela, en el patio de su casa en Miami. La exconductora de Un nuevo día (Telemundo) compartió el domingo un emotivo mensaje a su “princesa” adolescente y fotografías de una íntima celebración junto a su esposo Carlos García, familiares y amigos cercanos. “Hoy cumple años mi princesa, mi compañera en todo momento y la niña que siempre me apoya, mi Dani. Hija mía, deseo que cumplas todos los sueños y metas que te propongas, cada día le pido a Dios que te cuide a ti y a ese hermoso corazón que tienes, que te guie por el camino del bien y te dé fuerzas para no caer en tentaciones, recuerda que siempre estaré contigo, apoyándote incondicionalmente en cada paso que des”, escribió la cubana en su extenso mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista compartió videos cortos en su historia de Instagram con momentos de la fiesta, como cuando le cantaron “Feliz cumpleaños” a la festejada. Image zoom Credit: Instagram / Rashel Díaz “Aquí estamos la familia, celebrando a la cumpleañera. Sola la familia nuestra y que obviamente se hizo los test [del coronavirus] durante todas estas fechas”, dijo en uno de los clips. Image zoom Credit: Instagram / Rashel Díaz Image zoom Credit: Instagram / Rachel Díaz En otro mensaje, Díaz explicó por qué la razón decidió celebrar el cumpleaños a pesar de la pandemia. “Cuando le preguntas a tu hija qué quiere hacer por su cumple y te responde: ‘Mami no veo un cumpleaños sin la familia y amigos, así que quisiera una pequeña reunión en casa con ellos’ Y así celebramos hoy los 17 de Dani, en familia y con amigos cercanos, ¡aunque extrañando mucho a Juan Daniel [su hijo mayor] que está de viaje! Te amamos hija, y siempre estaremos para ti”, comentó.

