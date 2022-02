Famosas mamás como Rashel Díaz, Carolina Sandoval y Bárbara Bermudo reaccionan a trágicos casos de bullying Las presentadoras Rashel Díaz, Carolina Sandoval y Bárbara Bermudo reaccionaron a casos de acoso escolar que han terminado en tragedia y piden un alto a la violencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de Drayke Hardman, un niño de 12 años que se suicidó tras sufrir bullying, ha impactado a muchas madres, incluyendo famosas como las presentadoras Rashel Díaz, Carolina Sandoval y Bárbara Bermudo. El estudiante, que vivía en Utah, fue víctima de acoso escolar por más de un año, y murió en el hospital tras intentar ahorcarse en su casa. Fue encontrado por sus hermanas y la familia está destrozada. "Mirando esta primera foto es imposible imaginar lo que Drayke Hardman estaba viviendo. Cuánta desesperación debe haber sentido este niño para llegar hasta quitarse la vida.Con sólo decirlo mi corazón se detiene. Como madre, es imposible para mí no levantar la voz o no reaccionar ante la triste realidad que está viviendo nuestra sociedad y, sobre todo, nuestros jóvenes", expresó Rashel Díaz en Instagram. "Esta debe ser una batalla en conjunto, para proteger a quienes quizás se sienten indefensos ante este tipo de abusadores.Digamos #NoAlBullying y estemos alerta a cada comportamiento de nuestros tesoros, que son nuestros hijos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bárbara Bermudo también mostró su dolor ante la trágica muerte de este estudiante. "¿Será que los padres de los que acosan no se dan cuenta en el monstruoso cambio o comportamiento de sus hijos? Este flagelo es una forma de maltrato psicológico, verbal y hasta físico producido por escolares o colegiales de manera reiterada a lo largo de un tiempo determinado, dentro y fuera de las aulas", escribió la presentadora puertorriqueña en Instagram. "Seamos realistas, no ignoremos la voz de nuestros hijos porque mis hijas alguna vez me han dicho que muchas veces se han sentido víctimas de bullying. ¡Inaceptable! ¿Y qué uno hace? Muchas veces por no entrar en pleitos con otros padres muchos se hacen de la vista gorda o por pena callan! No, basta ya". Bárbara Bermudo, Carolina Sandoval y Rashel Diaz Credit: Mezcalent.com; Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Carolina Sandoval mostró su desconsuelo ante el trágico final de Drayke Hardman. "Este chiquito de 12 años tenía un infierno en su cabeza producto del abuso, de la intimidación", lamentó la influencer venezolana. Sandoval también habló de la indignación que siente por el caso de Mervin Alejandro Márquez, un estudiante venezolano de 13 años que fue golpeado por otro estudiante de la escuela Freedom Middle School en un autobús escolar de Orlando, Florida. El video de la brutal golpiza se hizo viral en las redes sociales. La familia de Márquez, que se acababa de mudar hace unos seis meses a Estados Unidos huyendo de la crisis humanitaria y política en Venezuela, habló con Telemundo. "Levanto la voz en representación de todos esos niños que son agredidos, niños que emigran con sus padres huyendo de otros países y vienen a recibir las agresiones de parte de otros niños", dijo Mervin Márquez, el padre del estudiante. Por su parte Sandoval expresó en sus redes sociales, mostrando el video de la golpiza de Márquez: "Yo sigo impacta con todo lo que estamos viviendo de la violencia escolar". La empresaria añadió que no podemos ser indiferentes a estos casos: "Hoy puedo ser el hijo de alguien más, pero mañana puedo ser tu hijo o tu hija". Si has pensado en el suicidio busca ayuda llamando a la Línea Nacional para la Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255. Para más información sobre cómo detener el acoso escolar visite https://espanol.stopbullying.gov

