Rashel Díaz comparte el 'milagro' vivido con su abuela, paciente de Alzhéimer "Las imágenes hablan por sí solas". La empresaria y su familia viven un momento único. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz Abuelita de Rashel Díaz con sus hijos | Credit: IG/Rashel Díaz Uno de los momentos más tristes para Rashel Díaz y su familia, fue el día en que su abuelita fue diagnosticada de Alzhéimer. Un anuncio que marcó el comienzo de una etapa delicada en la que había que aceptar lo que suponía el proceso, pero también de mucho amor y unión. Hace dos años, como explicaba la empresaria, su abuela dejó de acordarse de todos. Los recuerdos que en un principio bailaban, iban y venían, dejaron de hacerlo y ya difícilmente conocía a sus familiares. Una situación muy dolorosa que afectó especialmente a sus hijos, Juan Daniel y Daniela, quienes mantienen una preciosa unión con su bisabuela. "Así empezó mi abuela a olvidarse de quién era yo, dónde estaba, empezó a llamar a mi mamá por el nombre de la suya, pero siempre recordaba a mis hijos y ellos se sentían tan felices. Pero tristemente desde hace ya dos años no recuerda a nadie, para ellos ese día fue terrible, se pusieron muy tristes", recordó Rashel en una publicación de Instagram. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Latino Wall Street Awards) En estos días, los jóvenes acudían a visitarla y también a recoger comidita que le había hecho su abuela, mamá de Rashel, y ocurrió el esperado milagro que siempre esperan los familiares de un enfermo en esta situación. Que se acuerden de uno, aunque sea por unos segundos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así mismo fue. Los hijos de la también presentadora fueron testigos de uno de esos instantes de claridad en el que fueron recordados y recibieron su sonrisa. "Esta semana ellos fueron a casa de mami (buscando su comida porque les encanta como cocina) y en ese momento de amor, por un segundo mi abuela abrió los ojos ¡y pudimos ver que los reconoció! Como les dije a mi hijos, fue un momento que Dios les regaló", compartió emocionada. Aunque fuese por un segundo, todos fueron inmensamente felices. "El amor inagotable debe ser nuestra mejor actitud", concluyó Rashel, orgullosa de sus hijos y agradecida por este momento inolvidable para todos.

