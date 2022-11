¡Rashel Díaz le da un toque diferente a su árbol de Navidad y triunfa! La empresaria y motivadora cubana ha sorprendido con su elección este año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha renovado su vida y la ha llenado de hábitos constructivos para ella, su carrera y su crecimiento personal. Rashel Díaz vive una etapa cargada de inspiración que también se ha reflejado en su arbolito de Navidad. La empresaria ha compartido con sus casi 2 millones de seguidores cómo luce el que ella y su esposo, Carlos García, han elegido este año. El resultado ha tenido todo tipo de reacciones por marcar la diferencia y salirse de los diseños tradicionales a los que se está acostumbrado. Rashel le dio luz, chispa y elementos alternativos que lo hacen muy original. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) La conductora acabó con el misterio y lo enseñó encantada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Llegó la Navidad a nuestro hogar! ¿Eres como yo que te gusta tener el arbolito listo para el Día de Acción de Gracias?", preguntó. Se trata de un árbol en tonalidades plateadas y con el blanco como protagonista. Además, se le suman anexos por la parte lateral y superior que le dan un toque moderno y muy futurista, además de alegre. Lo más bonito de todo es que, como ha venido ocurriendo en los últimos 4 años, es un diseño de la empresa del fallecido creador venezolano Alexander Sánchez, a quien les unía un gran cariño. "Sabemos que desde el cielo ve el trabajo que están haciendo con el equipo con satisfacción y amor", escribió recordando al artífice de este adorno estrella en la Navidad.

