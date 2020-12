Close

EXCLUSIVA Rashel Díaz dedica su árbol de Navidad a su fallecido perro Ángel: ¡mira las increíbles fotos! Tras enterarse que la mascota de Rashel Díaz había muerto, el artista venezolano Alexander Sánchez decidió crear un árbol en honor a Ángel Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Alexander Sánchez recibió la llamada de Rashel Díaz y Carlos García para pedirle que les decorara su árbol de Navidad, el artista venezolano tenía claro la temática que iba a seguir. “Haría un árbol alusivo al mar”, recordó. Sin embargo, cambió de parecer sin pensarlo cuando Rashel le confesó durante esa llamada que su perrito Ángel estaba muy enfermo. “A los dos días su perro falleció. [Entonces] elegí hacer unos pequeños cambios según lo acontecido hace días, y de una u otra manera hacer también un homenaje a todos lo que hemos perdido alguna vez a ese amor tan incondicional”. Image zoom Credit: Cortesía Al ver terminada su obra, el artista decidió titularla “Todos los perros van al cielo”. Image zoom Credit: Cortesía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “Así lleva por título esta joya en honor a Ángel, quien fue y será para siempre uno de los grandes amores de nuestra Rashel”, dijo conmovido Sánchez, quien ha decorado los árboles de, entre otros, Maluma, Ozuna, Nicky Jam y Carolina Sandoval. Image zoom Credit: Cortesía “Sin duda alguna este fue un gran reto para mí como artista porque no diseñé esta pieza desde la alegría, sino desde la tristeza. Pero como me han enseñado que la tristeza no es buena ni mala, sino simplemente es una emoción, me deje sentir y fluir. Y este fue el resultado”, agregó.

