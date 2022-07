En un globo y 8 años después de comprometerse, ¡esposo de Rashel Díaz le entrega otro anillo! Desde Cappadocia, uno de los diversos destinos que la pareja ha visitado de vacaciones, Carlos García sorprendió así por segunda vez a su mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace casi dos semanas, Carlos García metió a su esposa Rashel Díaz en un avión para hacerle el mejor regalo de cumpleaños de su vida. Un viaje por algunos de los sitios más espectaculares del Mediterráneo europeo que ella tanto soñó visitar. La pareja ha compartido la felicidad que están viviendo al otro lado del océano en lugares tan significativos como Capri, Mykonos y Santorini en Grecia, o la bella Cappadocia, en Turquía. Este viaje es toda una prueba de amor del empresario a la conductora cubana a la que ha estado sorprendiendo cada día con detalles y gestos de película. Uno de las más románticas llegó a bordo de un globo desde donde repitió lo que ocurría exactamente hace 8 años. Rashel Díaz y Carlos García Rashel Díaz y Carlos García | Credit: IG/Carlos García "Mi esposo no deja de sorprenderme. Hoy, 8 años después de pedirme matrimonio me entregó otro anillo hermoso en un globo aerostático, como lo hizo la primera vez, ¡pero ahora en Cappadocia", escribió enamorada y todavía sorprendida con este regalo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más que una nueva pedida de mano, es un firme compromiso a seguir cuidando ese amor tan especial que cada día se hace más fuerte y estable. La pareja desborda dicha e ilusión y se han mostrado como unos recién casados en cada una de sus publicaciones. Rashel Díaz Credit: IG/Rashel Díaz Rashel Díaz Rashel Díaz muestra su anillo | Credit: IG/Rashel Díaz Los tortolitos han protagonizado varias sesiones de fotos en los diferentes lugares que han visitado. Desde la romántica puesta de sol en Santorini con su mar de fondo y sobre la piedra blanca de sus edificios, hasta los rincones más exóticos de Turquía en los que han ejercido de sultanes envueltos en sus poderoso trajes de época. A punto de regresar a casa con los suyos, Carlos y Rashel lo hacen con el corazón repleto de amor y la certeza de que su historia es uno de los capítulos más importantes de sus vidas que apenas comienza.

