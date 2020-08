¡Más enamorados que nunca! Rashel Díaz manda amoroso mensaje a su esposo Carlos Carlos García ha sido un gran apoyo para su esposa Rashel Díaz tras su salida de Un Nuevo Día (Telemundo). La presentadora cubana le expresó todo su amor en este romántico mensaje en Instagram. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rashel Díaz y su esposo Carlos García siguen de luna de miel. La presentadora cubana ha encontrado en su pareja un apoyo incondicional tras su repentina salida de Un Nuevo Día (Telemundo). Díaz compartió un romántico post en Instagram celebrando su amor. "Si cuando se despiden al minuto lo extrañas, si empiezas a preguntarte si esa persona piensa en ti tanto como tú en él, si al levantarte su cara es lo primero que te viene a la mente, déjame decirte algo… ¡estás enamorada!", escribió la también empresaria y escritora del blog Vida Rashel. "Les cuento esto y recuerdo cuando conocí a Carlos. Hoy, 6 años después, veo cómo me sigue demostrando su amor y solo puedo decir: ¡Gracias Dios! Te amo mi vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposo y sus dos hijos, Juan Daniel y Daniela, han estado a su lado en este momento de transición laboral. "El motor detrás de mi trabajo en esta gran familia. Es increíble como lo veo siempre haciendo cursos, dándonos tips, buscando estrategias de ventas y haciendo lo posible por ayudarnos a alcanzar y superar las metas", escribió sobre su esposo en otro post en Instagram. "Quiero hablarles de la importancia de ser un equipo, de tener alguien que te motive, que te rete, que te haga soñar. Esa es la verdadera ayuda idónea, gracias babe por ser la mía".

