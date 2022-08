Entre lágrimas, Rashel Díaz afronta uno de los momentos más difíciles La empresaria cubana dio a conocer por qué han sido días complicados y sumamente emotivos para ella y su familia. "Las palabras no son suficientes para expresar lo que siento". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arranca la etapa final del verano y con él la vuelta al cole, a los estudios y un nuevo curso en general para todos. Incluida Rashel Díaz. La empresaria cubana ha compartido el complejo momento personal que le ha tocado vivir y para el que lleva meses preparándose personalmente con el fin de que no le diera tan duro. Con los ojos empañados y el corazón en un puño, la también presentadora ha compartido emocionada con sus seguidores el esperado, a la vez que triste episodio. Una vivencia que también le ha dejado grandes lecciones. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz Desde Gainesville, ciudad del norte situada a 6 horas de Miami en coche, la exitosa emprendedora publicaba ese instante que toda mamá espera alargar lo máximo posible. Su hija Daniela ya se ha trasladado a su universidad para arrancar su primer año de carrera. La joven, quien se veía entusiasmada y lista, estuvo acompañada en todo momento por los suyos. Su mami y su abuela estuvieron con ella, al pie del cañón, para ayudarla a instalarse en la que será su nueva casa por los próximos años. Risas, llantos de emoción y, sobre todo, mucho amor, fueron los sentimientos que predominaron en este momento tan importante de sus vidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya Rashel había abordado antes lo que para ella significaría pasar por ese síndrome del nido vacío, tan difícil como inevitable. Con Daniela en la universidad, sus dos hijos salieron de la casa familiar para emprender sus caminos. Una situación que Rashel afronta con nostalgia pero también con profundo orgullo. "Mi princesa, las palabras no son suficientes para expresar lo que siento al dejarte en Gainesville, donde te prepararas para tu futuro. Sé que Dios te acompañará en cada paso que des y sé que estás segura que mami siempre estará para ti, sin importar la distancia. Te amo mi niña", le deseó con todo el amor.

