¡Raschel Díaz comparte entusiasmada su nuevo proyecto laboral! De la mano de su esposo Carlos García, la conductora cubana contó y mostró con ilusión en un video de qué se trata su nueva aventura profesional. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rashel Díaz está ¡que no para! El que no tenga que madrugar tanto para ir al plató de Un nuevo día no implica que esté de brazos cruzados, ¡todo lo contrario! La bella conductora nos ha sorprendido con el nuevo proyecto profesional que tiene entre manos y en el que trabaja mano a mano con su pareja Carlos García. Se trata de C&R (de Carlos y Rachel), un negocio de bienes raíces que ideó su esposo de manera brillante y que se trata de comprar propiedades, arreglarlas y dejarlas perfectas para después alquilarlas y darles su espacio en Airbnb. Un proyecto que les está dando muy buenos resultados y del que ya van por la segunda construcción. La clave de este éxito, además de invertir sus ahorros y emprender con ilusión, ha sido la unión entre marido y mujer. "Esto no es una cosa solo de Carlos o mía, cada proyecto que tenemos en nuestra vida consideramos que lo estamos haciendo los dos, una vez que tú tienes un alma contigo al lado es una persona, aunque sean dos", explicó Rashel muy emocionada. Image zoom Instagram/ Rashel Diaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un negocio que al principio la cubana no veía con tan buenos ojos y que les generó algo de conflicto. "Yo no estaba de acuerdo que si por el dinero, sin embargo, nos sentamos y dijimos 'vamos a apoyarnos el uno en el otro'". Y así fue, eso sumado a esa fe inquebrantable en Dios, ha tenido como fruto esta empresa que les está reportando además de éxito y dinero, muchas satisfacciones personales al servir de ayuda y dar servicio útil a los demás. ¡Muchísimas felicidades a ambos por compartir este bonito proyecto tan lleno de corazón!

Close Share options

Close View image ¡Raschel Díaz comparte entusiasmada su nuevo proyecto laboral!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.